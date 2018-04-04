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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik April 2026

ZDF-Chronik April 2026

"Bares für Rares XXL – Einmal um die Welt": Vor Schloss Drachenburg: Benjamin Sadler, Horst Lichter und Sven Deutschmanek stehen hinter dem Expertisentisch. Horst Lichter überreicht Benjamin Sadler die Händlerkarte. Im Hintergrund stehen Zuschauer.
"auslandsjournal - die doku: So geht Frieden! - Wie Waffen niederlegen?": Katrin Eigendorf und die isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir sitzen sich während eines Interviews in einem großen, repräsentativen Raum gegenüber. An der Seite steht eine Kamera, oben befindet sich eine Tonangel mit Mikrofon.
"Neo Match up - mit Parshad Esmaeili": Parshad Esmaeili
"Terra X: Spektakuläre Meilensteine der Ballonfahrt": Drei Heißluftballons starten in den blauen, wolkenfreien Himmel über einem Alpenpanorama über dem gerade die Sonne aufgeht.
Suse Hornegg (Silke Bodenbender), Christine Burkhard (Anne Roemeth), Doris Ohlmeier (Tanja Schleiff), Jennifer Kanz (Malene Becker), Leisha Ayoub (Sabrina Amali) stehen in Badeanzügen und Bademäntel knöcheltief im Wasser
"Die Mittagsfrau": Helene (Mala Emde) steht mit Wilhelm (Max von der Groeben) auf einer Wiese und sie kommen sich näher. Im Hintergrund stehen Büsche vor einem Haus.
"Nautilus": Keyvisual
"Unsere Ferien auf Saltkrokan": Keyvisual
"Wilsberg - Mogelpackung": Wilsberg (Leonard Lansink), Anna Springer (Rita Russek), Overbeck (Roland Jankowsky) und Janne Becker (Teresa Harder) stehen gemeinsam im Türrahmen einer Wohnung. Wilsberg trägt einen blauen Baustellenhelm und hält ein Klemmbrett mit einem weißen Zettel in der Hand. Die anderen drei Personen blicken fragend in seine Richtung.
"ZDF.reportage: Essen - Hauptsache lecker": Küchenchef Dennis Kuckuck hält einen großen Fisch in der Hand und lächelt in die Kamera. Er trägt eine Schürze. Im Hintergrund ist der schick gedeckte Tisch eines Restaurants zu sehen.
"ZDF.reportage: Essen - Hauptsache satt": Die Imbisschefin Nicole Dams steht vor der geöffneten Warmhaltebox mit fertigen Schnitzeln in der Küche. Sie schaut lächelnd in die Kamera.
"ZDF.reportage: Essen - Hauptsache viel": Christian Neumeir steht in einer Großküche vor einer Kochstation.
"Kunst für die Ewigkeit: Jan Vermeer": Gemälde einer Stadt Stadtansicht am Wasser, einer Brücke, historischen Gebäuden und bewölktem Himmel.
"Das Traumschiff: Island": In einer nordischen Naturkulisse: Auf einer grünen Wiese stehen Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) nebeneinander und blicken lachend in die Ferne. Sie tragen dicke Jacken und Wanderrucksäcke. Dr. Delgado hält eine Thermoskanne in den Händen. Vor ihnen und auch im Hintergrund sind moosbewachsene Steine zu kleinen Mauern aufgetürmt. Neben ihnen steht ein gelbes Warnschild mit dem Abbild eines Elf und der Aufschrift "Watch out for the Elves".
"Terra X: Wege des Wissens - Von Córdoba nach Cambridge": Harald Lesch sitzt in einem Boot auf dem Canal Grande in Venedig.
"Eine Frage des Gewissens": Ein Mann in Flecktarn reißt seine Jacke auf und trägt darunter ein T-Shirt mit einem Peace-Zeichen.
"Tschernobyl - Die Katastrophe": Eine Kinderpuppe trägt eine Gasmaske. Sie sitzt vor einer abbröckelnden Tapete auf einer schmutzigen Fläche. Daneben steht ein Paar Kinderschuhe.
"frontal-Dokumentation: Russlands Atomgeschäfte - Europa in der Falle": Auf einer Straße im Wald stehen Demonstranten mit Transparenten und Bannern. Auf dem Transparent im Vordergrund steht "Atomfabrik Lingen schliessen - Keine Geschäfte mit Rosatom!"
"Lena Lorenz - Muttergefühle": In einem Kreißsaal hält Lena Lorenz (Judith Hoersch) ein Baby im Arm, das in eine Decke gewickelt ist und betrachtet es lächelnd. Jan (Tom Beck) und Katina Wolff (Mina Tander) stehen mit strahlendem Lächeln daneben und schauen das Baby freudig an.
"Phoenix - Change Or Die": Keyvisual
"Helen Dorn - Verdammte Familie": Helen Dorn (Anna Loos) spricht mit Tamara Jacobsen (Maya Lauterbach) auf einem Flur. Im Hintergrund steht eine Polizistin (Komparsin).
"Terra X: Verschollen": Spielszene: Die sechs "Ata-Boys" sitzen und stehen zusammen vor einer Hütte.
"Jan Philipp Zymny: Illegale Straßentherapie": Jan Philipp Zymny auf der Bühne.
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad": Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) stehen mit gezogener Waffe in einer Lagerhalle.
"Die Küchenschlacht XXL": Zora Klipp steht in einer Studioküche und lächelt in die Kamera.
"Terra X: Vergessenes Wissen - Die Schätze der Natur": Archäologin Karen Hardy sitzt in einem Arbeitsraum an einem Tisch und hält einen Schädel in den Händen.
"Im Grunde Mord - Blutsbande": Paula Schäfer (Hanna Plaß) und Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) stehen vor einer riesigen Felswand.
"Terra X History: Die Queen und ich": Queen Elizabeth II. fährt in ihrem Range Rover in Windsor im Sommer 2021. Sie schaut lachend aus dem Seitenfenster heraus.

Bares für Rares XXL - Einmal um die Welt

Von links: Benjamin Sadler, Horst Lichter, Sven Deutschmanek

Quelle: ZDF/FRANK BEER

Vom chinesischen Schnaps über französischen Schmuck bis zum Paravent einer brasilianischen Künstlerin – die neue Ausgabe von "Bares für Rares XXL“ steht unter dem Motto "Einmal um die Welt“. Unter den Anbietern ist auch der Schauspieler Benjamin Sadler.

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