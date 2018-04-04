ZDF-Chronik April 2026
Vom chinesischen Schnaps über französischen Schmuck bis zum Paravent einer brasilianischen Künstlerin – die neue Ausgabe von "Bares für Rares XXL“ steht unter dem Motto "Einmal um die Welt“. Unter den Anbietern ist auch der Schauspieler Benjamin Sadler.
Frieden ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der nicht von selbst entsteht, sondern erst möglich wird, wenn Menschen Brücken bauen und Konflikte lösen. In der zweiteiligen Reihe "auslandsjournal – So geht Frieden!“ (im Streaming ab 25. März) reisen Katrin Eigendorf und Carl Gierstorfer um die Welt, um zu verstehen, was Frieden möglich macht.
Mit "Neo Match up" startet Comedienne Parshad Esmaeili im ihre erste eigene Gameshow in ZDFneo. In allen vier Folgen (im Streaming ab 30. März) übernimmt sie nicht nur die Moderation, sondern tritt selbst als Herausforderin an und bittet ihre prominenten Gäste zum Gedankenspiel. Die Mission: Wer kann Menschen wirklich verstehen? First Impressions versus Reality.
Die "Terra X“-Doku "Spektakuläre Meilensteine der Ballonfahrt“ beleuchtet die Entwicklung der Ballonfahrt von den ersten Anfängen in Paris bis heute und begleitet zudem eine Querung des Alpenhauptkamms im Heißluftballon sowie den Gordon Bennett Cup, die Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer.
Mit der ersten von acht neuen Folgen startet 50. Staffel des ZDF-Freitagskrimis „Der Alte“(Im Streaming ab 27. März). Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) ist mit seinem Team Annabell Lorenz (Stephanie Stumph), Julia Lulu Zhao (Yun Huang) und Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) wieder dem Verbrechen in München auf der Spur.
In der Tragikomodie "Fast perfekte Frauen“ (im Streaming ab 25. März) suchen sechs unterschiedliche Frauen – ausgebrannt vom Alltag - Ruhe und Perspektiven während einer Kur an der Nordsee, darunter Journalistin Suse (Silke Bodenbender) und Fleischfachverkäuferin Christine (Anne Roemeth) – bis ein Geheimnis alles verändert.
Der gemeinsam von ZDF und SRF produzierten Fernsehfilm "Die Mittagsfrau“ nach dem gleichnamigen Roman von Julia Franck erzählt die Geschichte von Helene (Mala Emde), die in den1920er-Jahren mit ihrer Schwester nach Berlin zieht. Während Martha (Liliane Amuat) im Partyleben versinkt, möchte Helene Medizin studieren und verliebt sich in Karl (Thomas Prenn). Nach Karls Tod und dem Aufstieg der Nazis gerät sie in eine Beziehung mit Wilhelm (Max von der Groeben), dessen traditionelle Vorstellungen sie jedoch einengen. Schließlich trifft Helene eine drastische Entscheidung, um ihrem eigenen Lebenswillen treu zu bleiben.
ZDFneo zeigt die zehnteilige, britisch-australische Abenteuerserie "Nautilus“ als Free-TV-Premiere (im Streaming ab 27. März), die von Jules Vernes Abenteuerroman "20.000 Meilen unter dem Meer" inspiriert ist. Im Jahr 1857 flüchtet eine Gruppe Aufständischer um den geheimnisvollen Nemo aus einer Strafkolonie in Indien. Sie nehmen ein neuartiges Gefährt in Beschlag: das U-Boot Nautilus.
Die sechsteilige Serie "Unsere Ferien auf Saltkrokan" bringt Astrid Lindgrens Serienklassiker "Ferien auf Saltkrokan" in einer modernen Überarbeitung zurück.
In seinem neuen Fall "Wilsberg – Mogelpackung“ (im Streaming ab 28. März) untersucht Wilsberg (Leonard Lansink) für einen Klienten einen möglichen Betrug beim Verkauf eines geerbten Mehrfamilienhauses und entdeckt dabei eine Leiche. Die Mordkommission ermittelt und gleichzeitig beansprucht eine Immobilienfirma das Haus, was die Mieter beunruhigt. Parallel verschwindet Tessas Tilkers (Patricia Meeden) Studienfreund Julius spurlos, nachdem er einen beunruhigenden Anruf erhalten hat. Wilsberg muss gleichzeitig den Mord, den Immobilienstreit und das Verschwinden klären.
Hunger bekommen alle irgendwann. Manchmal geht es nur ums Sattwerden, oft um viel mehr. Die "ZDF.reportage"-Reihe "Essen" schaut in den Folgen "Hauptsache lecker“, "Hauptsache satt“ und "Hauptsache viel“ in Deutschlands Kochtöpfe und zeigt, welche Geschichten hinter unserem Essen stehen. Zwischen Luxus und Mangel, zwischen Hightech und Handarbeit begleitet die Reihe Macher und Genießer – sei es in Sternerestaurant, Kantine oder Suppenküche.
Die 3satKulturdoku-Reihe "Kunst für die Ewigkeit" widmet sich in fünf Folgen dem Leben und Schaffen von Jan Vermeer, Vincent van Gogh, Edward Hopper, Gustav Klimt und Raffael und macht deren ikonische Kunstwerke neu erlebbar.
"Das Traumschiff – Island“ (im Streaming ab 28. März) führt Kapitän Max Parger, seine Crew und seine Gäste in ein Land mit spektakulären Landschaften und mystischen Wesen.
Warum entstehen an manchen Orten geniale Ideen – und welches geistige Klima brauchen sie, damit sie wachsen und neues Wissen entsteht? Harald Lesch folgt in der neuen "Terra X"-Reihe "Wege des Wissens" in den beiden Folgen "Von Babylon nach Kairo“ und "Von Córdoba nach Cambridge“ den Spuren der klügsten Denkerinnen und Denkern von der Antike bis in die Neuzeit.
Viele Menschen überdenken gerade ihre Einstellung zur Aufrüstung und Wehrpflicht. Frieden schaffen ohne Waffen? Oder ist der Einsatz von Gewalt als Ultima Ratio gerade heute sogar geboten? Die Feiertagsdokumentation "Eine Frage des Gewissens“ begleitet vier Menschen, die auf diese Fragen ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben – und zeigt, wie sehr persönliche Biografien, Zweifel und Erfahrungen die Haltung zu Krieg und Frieden prägen.
Vor 40 Jahren ist Block 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl explodiert. Der Film "Tschernobyl – Die Katastrophe“ spannt einen Bogen vom Bau des Kraftwerks in den 70er-Jahren über die katastrophale Unfallnacht mit ihren Akteuren und Folgen und der anschließenden Vertuschung von Ausmaß und Ursachen durch die sowjetische Führung bis hin zur heutigen Rolle des Kraftwerks im Krieg gegen die Ukraine. Er basiert auf der gleichnamigen, vierteiligen ZDFinfo-Reihe, die im ZDF-Streaming-Portal abgerufen werden kann.
Nukleargeschäfte sind für den Kreml mehr als nur Geschäfte – sie sind Instrumente von Macht und Einflussnahme. Die "frontal-Dokumentation: Russlands Atomgeschäfte – Europa in der Falle" berichtet über Russlands Monopol und sein Einfluss auf Europa.
Das ZDF zeigt die erste von sechs neuen Folgen der Reihe "Lena Lorenz“ mit dem Titel "Muttergefühle“ mit Judith Hoersch in der Titelrolle als Hebamme zwischen beruflichen und familiären Herausforderungen. Alle Folgen der 12. Staffel sind ab dem 26. März im Streaming abrufbar.
Der Virus des Faschismus verbreitet sich schnell. Eine veränderte globale Weltordnung befördert Unsicherheit. Geringerer Wohlstand schürt Unzufriedenheit mit dem Etablierten. Zudem wirken demokratische Entscheidungen oft kompliziert und weit entfernt vom eigenen Alltag – ein idealer Nährboden für populistische und autoritär-faschistische Bewegungen. Darüber diskutiert Alena Buyx im "NANO Talk: Neuer Faschismus – freie Wahlen in die Unfreiheit?“. Zuvor zeigt 3sat die NANO Doku "Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?".
Im Streamingportal ist ab sofort die sechsteilige deutsch-französische Thrillerserie "Phoenix – Change or Die“ abrufbar. Sechs junge Aktivisten aus Europa haben genug von Firmen, die das Klima rücksichtslos ausbeuten. Ihr Ziel: Die vier mächtigsten Umweltsünder unter Druck zu setzen, indem sie ihre Kinder entführen und sie so dazu zwingen, endlich das Klima zu retten, anstatt weiter die Welt zu verschmutzen. ZFneo zeigt die Serie am 19. April in Doppelfolgen.
LKA-Beamtin Helen Dorn (Anna Loos) muss sich in ihrem neuen Fall "Helen Dorn – Verdammte Familie“ widerwillig mit ihrer kriminellen Halbschwester Luisa (Liane Forestieri) verbünden, um einen mächtigen Mafiaclan zu stoppen. Dabei wird Helen gezwungen, ihre eigenen Familienkonflikte zu bewältigen und muss eine überraschende neue Rolle einnehmen.
Drei reale Schiffbruchgeschichten zeigen in "Terra X: Verschollen“ (im Streaming ab 8. April), wie Menschen extreme Notlagen überstehen: Sechs Jugendliche überleben auf der Insel ʻAta dank starkem Zusammenhalt, Koch Harrison Okene hält dank seines Glaubens über zwei Tage in einer Luftblase im Rumpf eines Wracks durch, und Segler Tim Shaddock findet auf einem steuerlosen Katamaran im Pazifik Hoffnung durch die Begleitung seiner Hündin.
Der Bochumer Poetry-Slam-Meister und Autor Jan Philipp Zymny beobachtet in seinem aktuellen Programm seinen skurrilen Alltag und wechselt von philosophischem Unsinn zu sehr persönlichen Perspektiven. 3sat zeigt die Aufzeichnung "Jan Philipp Zymny: Illegale Straßentherapie" vom März 2026 aus dem "Frankfurter Hof" in Mainz.
In ihrem neuen Fall "Schicksalsrad" in der Reihe "Die Toten vom Bodensee“ tauchen die Ermittler Micha Oberländer (Matthias Köberlin) und Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) nach dem Tod einer 19-Jährigen, die erstochen in einem Riesenrad aufgefunden wird, in das verschlossene Milieu der Schausteller ein, in der Loyalität, Misstrauen und unausgesprochene Regeln herrschen. Dabei müssen sie die düsteren Zusammenhänge des Jahrmarkts aufdecken, um weiteren Mord zu verhindern.
Hobbyküche trifft Haute Cuisine, Leidenschaft trifft Perfektion: Nachdem "Die Küchenschlacht" im vergangenen Jahr ihr Debüt in der ZDF-Primetime feierte, bittet Moderatorin und Köchin Zora Klipp in zwei neuen Ausgaben von "Die Küchenschlacht XXL" erneut Hobbyköche und Kochprofis zum kulinarischen Wettkampf am Herd.
Zwei neue Folgen von "Terra X – Vergessenes Wissen“ illustrieren, wie schon unsere Vorfahren Ideen für Nachhaltigkeit entwickelten. Die Folge "Die Schätze der Natur“ zeigt Bananenblätter als Plastikersatz, alte Heilkräuter aus deutschen Wäldern und Beispiele für nachhaltige Ernährung. In "Das Erbe der Ahnen“ wird an vielfältigen Beispielen deutlich, wie klimafreundliches Leben schon früher gelang.
"Im Grunde Mord – Blutsbande“ ist der Fernsehfilm der Woche (Im Streaming ab 13. April). Ein junger Mann stürzt im Teutoburger Wald an den Externsteinen in die Tiefe und stirbt. Ein Unfall scheint ausgeschlossen. Kriminalkommissarin Paula Schäfer (Hanna Plaß), die erst vor Kurzem in ihre Heimatstadt Detmold zurückgekehrt ist, und ihr Bruder und Kollege Leon (Jakob Benkhofer) werden von Staatsanwältin Britta Everslage mit den Ermittlungen betraut.
Königin Elizabeth II. ist für viele eine Ikone. Wenn die Queen noch leben würde, könnte sie am 21. April 2026 ihren 100. Geburtstag feiern. Für die ZDFroyal-Doku "Die Queen und ich“ Filmautorin Julia Melchior hat Vertraute aus dem "Inner Circle" von Elizabeth II. getroffen. Sie berichten von den Begegnungen und teilen ihre Erinnerungen an sie.
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