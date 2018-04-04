ZDF-Chronik April 2026

Die "Terra X“-Doku "Spektakuläre Meilensteine der Ballonfahrt“ beleuchtet die Entwicklung der Ballonfahrt von den ersten Anfängen in Paris bis heute und begleitet zudem eine Querung des Alpenhauptkamms im Heißluftballon sowie den Gordon Bennett Cup, die Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer.



Mit der ersten von acht neuen Folgen startet 50. Staffel des ZDF-Freitagskrimis „Der Alte“(Im Streaming ab 27. März). Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) ist mit seinem Team Annabell Lorenz (Stephanie Stumph), Julia Lulu Zhao (Yun Huang) und Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) wieder dem Verbrechen in München auf der Spur.



In der Tragikomodie "Fast perfekte Frauen“ (im Streaming ab 25. März) suchen sechs unterschiedliche Frauen – ausgebrannt vom Alltag - Ruhe und Perspektiven während einer Kur an der Nordsee, darunter Journalistin Suse (Silke Bodenbender) und Fleischfachverkäuferin Christine (Anne Roemeth) – bis ein Geheimnis alles verändert.



Der gemeinsam von ZDF und SRF produzierten Fernsehfilm "Die Mittagsfrau“ nach dem gleichnamigen Roman von Julia Franck erzählt die Geschichte von Helene (Mala Emde), die in den1920er-Jahren mit ihrer Schwester nach Berlin zieht. Während Martha (Liliane Amuat) im Partyleben versinkt, möchte Helene Medizin studieren und verliebt sich in Karl (Thomas Prenn). Nach Karls Tod und dem Aufstieg der Nazis gerät sie in eine Beziehung mit Wilhelm (Max von der Groeben), dessen traditionelle Vorstellungen sie jedoch einengen. Schließlich trifft Helene eine drastische Entscheidung, um ihrem eigenen Lebenswillen treu zu bleiben.