ZDF-Chronik Oktober 2026

Am Tag der Deutschen Einheit ist ab 10.00 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal ein ökumenischer Festgottesdienst aus dem St. Petri-Dom in Bremen unter dem Motto "Viele Stärken – Ein Land" mitzuerleben. Gleich im Anschluss sendet das ZDF die Dokumentation "Im Osten was Neues" und am Vorabend folgt im linearen ZDF-Programm "Meine D-Mark – Als die DDR das Westgeld" bekam. Nach den „heute“-Nachrichten schaut Mitri Sirin in einer neuen "Am Puls"-Doku mit dem Titel "Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?" auf das, was Menschen in Deutschland aktuell vereint und trennt. Im ZDF-Streaming-Portal sind die beiden Dokumentationen ab 30. September zu sehen.



In "Wilsberg – Einfach weg" wird Ekki Talkötter (Oliver Korittke) als Trauzeuge seines Fußballkumpels Jan Linke engagiert. Als dieser kurz vor der Hochzeit spurlos verschwindet, geht Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) der Sache auf den Grund.