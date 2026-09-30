ZDF-Chronik Oktober 2026
„ZDF sportstudio live“ überträgt das UEFA Nations-League-Gruppenspiel Deutschland – Serbien aus München.
Ab 1. Oktober ermittelt die "SOKO Stuttgart" in 20 neuen Fällen. Ab dem 7. Oktober löst das Team der "SOKO Wismar" in der traditionsreichen Hansestadt 21 neue Fälle. Am 20. Oktober zeigt das ZDF die erste von 20 neuen Folgen der "SOKO Köln". Sämtliche "SOKO"-Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung im ZDF-Streamingportal abrufbar.
In der 27. Staffel von "SOKO Leipzig" (alle Folgen jeweils eine Woche vor Ausstrahlung im Streamingportal) stößt der neue Kollege Dirk Trebbe (Simon Böer) zum Team der Ermittler Kim Nowak (Amy Mußul) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) um Kriminalkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke).
Im Streamingportal ist ab sofort die achtteilige Workplace-Mockumentary "Nine to Five – Das Amt" abrufbar. Im Bürgeramt Berlin-Tiergarten-Mitte-West trifft Behördenchaos auf Karriereambitionen: Die neue Chefin Ronja sorgt mit ihren Optimierungsversuchen für Unruhe, während Conny den Laden zusammenhält. Zwischen Bürokratie, Kollegentrubel und privaten Verwicklungen eskaliert der Amtsalltag auf herrlich absurde Weise. ZDFneo zeigt die Serie ab 27. Oktober wöchentlich in Doppelfolgen.
Am Tag der Deutschen Einheit ist ab 10.00 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal ein ökumenischer Festgottesdienst aus dem St. Petri-Dom in Bremen unter dem Motto "Viele Stärken – Ein Land" mitzuerleben. Gleich im Anschluss sendet das ZDF die Dokumentation "Im Osten was Neues" und am Vorabend folgt im linearen ZDF-Programm "Meine D-Mark – Als die DDR das Westgeld" bekam. Nach den „heute“-Nachrichten schaut Mitri Sirin in einer neuen "Am Puls"-Doku mit dem Titel "Alt gegen Jung: Wer ist hier verwöhnt?" auf das, was Menschen in Deutschland aktuell vereint und trennt. Im ZDF-Streaming-Portal sind die beiden Dokumentationen ab 30. September zu sehen.
In "Wilsberg – Einfach weg" wird Ekki Talkötter (Oliver Korittke) als Trauzeuge seines Fußballkumpels Jan Linke engagiert. Als dieser kurz vor der Hochzeit spurlos verschwindet, geht Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) der Sache auf den Grund.
Dosenfisch gilt als praktische und besonders gesunde Proteinquelle – auch deshalb liegt er voll im Trend. Die Doku "Dosenfisch – Genuss mit Beigeschmack" (im Streaming ab 2. Oktober) untersucht die ökologischen und sozialen Folgen unseres Dosenfisch-Konsums.
Zum Abschluss der Fernsehgarten sendet das ZDF traditionell zwei Ausgaben von "Fernsehgarten on tour" – in diesem Jahr aus Bremerhaven, wobei die zweite Ausgabe unter dem Motto „Schlagerparty“ steht.
"Nord Nord Mord – Sievers und der Gesang der Wale" (Fernsehfilm der Woche, im Streaming ab 26. September) ist der 29. Fall der auf Sylt spielenden Krimireihe. Im Hafen von Hörnum treibt eine Leiche im Wasser. Der tote Hark Petersen (Eren Yilmaz) konnte nicht schwimmen, das wussten hier alle.Die Ermittlungen führen Hauptkommissar Sievers und sein Team zu Harks Familiengeschichte.
Die "Terra X History"-Dokumentation "Aufbruchsjahre – Deutschland nach dem Krieg" (im Streaming ab 5. Oktober) beleuchtet die Jahre 1945 bis 1948 zwischen Kriegsende, erstem Wiederaufbau und Währungsreform, zwischen Trümmerlandschaft und erstem Wiederaufbau. Mirko Drotschmann erzählt anhand persönlicher und familiärer Schicksale von den Herausforderungen, Umbrüchen und Neuanfängen im Nachkriegsdeutschland.
Rudi Cerne präsentiert erstmals das Special "Aktenzeichen XY … International", welches vier grenzübergreifende Fälle aus mehreren europäischen Ländern präsentiert. Zudem spricht Rudi Cerne im Studio mit Gästen aus dem Ausland über die Fälle.
Auch in diesem Jahr ist das ZDF wieder auf der Frankfurter Buchmesse dabei und präsentiert Lesungen und Gespräche auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat. Online und im TV sind Neuigkeiten und Hintergrundberichte von der weltweit größten Bücherschau zu sehen, unter anderem bei "aspekte", im "Literarischen Quartett" sowie in den 3sat-Sendungen "Kulturzeit" und "Buchzeit".
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