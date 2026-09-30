Organisation

ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Oktober 2026

ZDF-Chronik Oktober 2026

Im Vordergrund stehen fünf Ermittlerinnen und Ermittler des SOKO-Teams nebeneinander, von links nach rechts angeordnet: Michael Kaiser (Karl Kranzkowski), Jo Stoll (Peter Ketnath), Martina Seiffert (Astrid Fünderich), Lea Gomez (Jasmin Gassmann), Rico Sander (Benjamin Strecker).
"Nine to Five - Das Amt - Ferienanlage Döberitz": Melissa (Anna Herrmann) und Orkan (Yasin El Harrouk) sitzen sich an ihren jeweiligen Schreibtischen gegenüber und blicken auf Bildschirme. Im Hintergrund schaut Ronja (Friederike Kempter) durch ihr Bürofenster auf die beiden.
"Im Osten was Neues": Thomas Krüger steht in einem Veranstaltungsraum und hält ein Wahlplakat in der Hand.
"Meine D-Mark: Als die DDR das Westgeld bekam": Hermann von Schrötter sitzt auf einem Campingstuhl vor einem blauen Kleinbus in einer Industriehalle. Vor ihm stehen ein Klapptisch und verschiedene Alltagsgegenstände.
"Am Puls mit Mitri Sirin": Montage: Mitri Sirin steht vor einer Treppe und schaut in die Kamera. Hinter ihm stehen auf einer Seite ältere Personen und auf der anderen Seite junge Menschen. Zwischen Mitri und den Personen befinden sich grafisch gestaltete Kreise. Die Treppe führt nach oben zu Türen durch die Licht hereinfällt.
"Wilsberg - Einfach weg": Katrin Kerkenhoff (Susanne Bormann), Ekki Talkötter (Oliver Korittke) und Georg Wilsberg (Leonard Lansink) stehen vor einer weißen Küchenzeile mit großen Fenstern. Katrin Kerkenhoff hält ein Tablet in der Hand und schaut irritiert darauf.
"Dosenfisch – Genuss mit Beigeschmack": Auf einem Holztisch stehen verschiedene Fischkonserven.
"Nord Nord Mord - Sievers und der Gesang der Wale": Am Hafen: Götz Fischer (Max Hopp) und Niels Schneider (Leo Meier) knien neben Hark "Harke" Petersen (Eren Yilmaz) und versuchen ihn zu reanimieren. Harke ist ganz blass und atmet nicht.
"Aufbruchsjahre - Deutschland nach dem Krieg": Montage: Im Vordergrund steht Mirko Drotschmann und schaut lächelnd in die Kamera. Hinter ihm liegt ein in der Mitte geteilt ein historisches Foto des Doms. In der Lücke befindet sich ein aktuelles Foto des Doms. Die Fotos im Hintergrund sind durch rote Linien grafisch von einander abgesetzt.
"Aktenzeichen XY... International": Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

Neue "SOKO"-Staffeln

Ab 1. Oktober ermittelt die „SOKO Stuttgart“ in 20 neuen Fällen. Im Lauf des Monats starten auch neue Folgen von "SOKO Wismar" und "SOKO Köln"

Quelle: BDA Creative GmbH / Markus Fenchen / ZDF

„ZDF sportstudio live“ überträgt das UEFA Nations-League-Gruppenspiel Deutschland – Serbien aus München.

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