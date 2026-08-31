ZDF-Chronik September 2026

Am 9. September 1976 war "Die Biene Maja" das erste Mal im deutschen Fernsehen zu sehen – und begeistert seither immer neue Generationen. Zum 50. Jubiläum feiern ZDF und KiKA den beliebten Klassiker mit einem vielfältigen TV- und Streamingangebot, einer digitalen Themenwelt sowie Mitmachaktionen und Wissensinhalten rund um Bienen und Natur.



Im neuen Factual-Programm "Duell der Hochzeitsprofis" (im Streaming ab 4. September) dreht sich alles um den wohl emotionalsten Tag im Leben: die Hochzeit. Ob schrille Motto-Feier, elegante Traumkulisse oder lebendige Multi‑Kulti‑Hochzeit – fünf erfahrene Hochzeitsprofis setzen die Wünsche der Paare um.



Das ZDF sendet live aus der Messe Magdeburg von der "Wahl in Sachsen-Anhalt“. ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute-journal"-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) Zahlen und Analysen liefert. Begleitet wird der Wahlabend auch online im Live-Stream auf zdf.de und in der ZDFheute-App – erstmals dort auch in einem Live-Blog. Zusätzlich sendet das ZDF ein "maybrit illner spezial“.