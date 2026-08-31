ZDF-Chronik September 2026
Armin Coerper (Jahrgang 1972), seit September 2023 Leiter des ZDF-Studios Moskau, übernimmt die Leitung des Studios in New York. Vor seiner Zeit als Redakteur bei "frontal" (2016 bis 2023) leitete er zudem von 2011 bis 2016 das Studio Warschau. Als Reporter in der Hauptredaktion Aktuelles berichtete er 2008 aus den USA über die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten. Als Korrespondent war Coerper bereits in Tel Aviv, Kairo, Singapur, London, Paris, Wien und New York im Einsatz. Er folgt auf Nicola Albrecht, die als Redakteurin und Reporterin ins ZDF-Landesstudio Berlin wechselt.
Giorgia Meloni ist mittlerweile die am längsten regierende Ministerpräsidentin Italiens und ihr Kabinett das langlebigste seit Gründung der Italienischen Republik vor 80 Jahren. Die "auslandsjournal"-Doku "Giorgia Meloni an der Macht" fragt nach ihrem Erfolgsgeheimnis und beleuchtet den Wandel Italiens in den letzten vier Jahren unter Meloni.
Das ZDF zeigt die zweite Staffel mit sieben neuen Folgen der Reihe "Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit“. Sie gibt Einblick in den Alltag in der BG Unfallklinik Murnau, einem der größten Unfallkrankenhäuser Deutschlands und schildert hautnah die lebensrettende Arbeit von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten.
Die Terroranschläge vor 25 Jahren am 11. September 2001 veränderten alles. Die dreiteilige Dokureihe "9/11 – Der lange Schatten des Terrors“ in ZDFinfo (im Streaming ab 29. August für zwei Jahre) zeigt in den Folgen "Wahn“, "Jagd“ und "Spaltung“, wie 9/11 die Welt bis heute prägt – politisch, gesellschaftlich und für viele auch ganz persönlich. Deutlich wird, wie Hass, Verschwörungstheorien und die Reaktionen auf die Anschläge noch heute nachwirken und wie Menschen mit den Folgen fertig werden.
Jeweils zwei Tage vor den richtungsweisenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern meldet sich Andreas Wunn in "moma vor der Wahl“ am 4. September von der Festung Mark in Magdeburg und am 18. September aus der Pier-7 in Schwerin und spricht in jeder halben Stunde mit Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Zudem hat das Publikum die Möglichkeit, sich einzubringen.
Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin vom 4. bis 13. September um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. Die "sportstudio"-Doku "Macherinnen – die neue Ära im Basketball" (im Streming ab 28. August) begleitet die deutschen Spielerinnen auf ihrem Weg durch ein außergewöhnliches Jahr zwischen Liga-Alltag und Nationalteam.
Zum sechsten Mal seit 2021 können prominente Kandidaten in "Der Quiz-Champion – das Spenden-Special“, moderiert von Johannes B. Kerner, bis zu 100.000 Euro zugunsten der Deutschen Krebshilfe erspielen. Als Experten sind unter anderen Elton (Film und Fernsehen), Johannn Lafer (Ernährung) und Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) dabei. Währenddessen können Zuschauer online oder per Telefon spenden. Nach der Sendung wird in "Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge“ (linear und im Streamingportal) mit bekannten Creatorn weitergequizzt. Zusätzlich wird die Show erstmals auf dem Twitch-Kanal begleitet.
Am 9. September 1976 war "Die Biene Maja" das erste Mal im deutschen Fernsehen zu sehen – und begeistert seither immer neue Generationen. Zum 50. Jubiläum feiern ZDF und KiKA den beliebten Klassiker mit einem vielfältigen TV- und Streamingangebot, einer digitalen Themenwelt sowie Mitmachaktionen und Wissensinhalten rund um Bienen und Natur.
Im neuen Factual-Programm "Duell der Hochzeitsprofis" (im Streaming ab 4. September) dreht sich alles um den wohl emotionalsten Tag im Leben: die Hochzeit. Ob schrille Motto-Feier, elegante Traumkulisse oder lebendige Multi‑Kulti‑Hochzeit – fünf erfahrene Hochzeitsprofis setzen die Wünsche der Paare um.
Das ZDF sendet live aus der Messe Magdeburg von der "Wahl in Sachsen-Anhalt“. ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute-journal"-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) Zahlen und Analysen liefert. Begleitet wird der Wahlabend auch online im Live-Stream auf zdf.de und in der ZDFheute-App – erstmals dort auch in einem Live-Blog. Zusätzlich sendet das ZDF ein "maybrit illner spezial“.
Als Fernsehfilm der Woche sendet das ZDF mit „Die Toten vom Bodensee – Im Schattenreich“ die 25. Folge der seit 2014 laufenden Reihe. Kommissar Oberländer (Matthias Köberlin) fällt nach einer Verfolgungsjagd ins Koma, während seine Kollegen zwei Morde untersuchen, die zu einem einstigen Kinderheim voller düsterer Geheimnisse führen. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen sie eine Racheserie stoppen – und Oberländer kämpft im Koma um sein Leben und die Lösung des Falls.
Mit den Streamium Days 2026 schaffen ZDF und SRF ein neues internationales Leadership-Forum, das (internationale) Führungskräfte aus öffentlich-rechtlichen und privaten Medienunternehmen zusammenbringt, um Antworten auf die drängendsten Fragen der Branche zu entwickeln. Die Streamium Days finden am ZDF-Standort in Mainz statt und richten sich an Entscheiderinnen und Entscheider, die den Wandel der Medien aktiv gestalten.
Die "WISO"-Dokumentation "Zeitenwende: Hightech aus Deutschland“begleitet drei für den Deutschen Gründerpreis 2026 nominierte Unternehmen, die mit ihren Innovationen an Schlüsseltechnologien arbeiten. Ihre Geschäftsmodelle drehen sich um Klimafreundlichkeit, Sicherheit und die Energie der Zukunft.
Das zweiteilige Dokudrama "9/11 – Die Geiseln des Terrors“ zeichnet die über 100 Tage andauernde Haft von acht Entwicklungshelfern nach, die fünf Wochen vor den Anschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan unter dem Vorwurf der Missionierung verhaftet wurden und von der Todesstrafe bedroht waren. Der erste Teil "Gefangen in Kabul“ erzählt die Geschichte von der Gefangennahme über den Schauprozess bis hin zu den Anschlägen vom 11. September. Der zweite Teil "105 Tage“ schildert die Ereignisse nach den Anschlägen des 11. Septembers bis zur Freilassung der Gefangenen im November 2001.
Im Streaming-Portal sind ab sofort vier neue Folgen des von Sven Voss präsentierten True-Crime-Formats „XY gelöst“ abrufbar. Linear sind die ersten beiden Folgen "Stumm vor Angst“ und "Die Tote im Rollkoffer“ am 16. September und die Folgen drei und vier ("Der letzte Schulweg“ und "Der Frauenjäger“) am 25. November im ZDF zu sehen.
25 Jahre sind die Terroranschläge vom 11. September her und immer noch in Erinnerung - als eines der folgenreichsten Ereignisse der US-Geschichte und weit darüber hinaus bis heute. „ZDF spezial“ unter dem Titel „11. September – Der Tag, der die Welt veränderte“ live aus New York blickt zurück und ordnet die aus den Anschlägen resultierenden Entwicklungen aus aktueller Perspektive ein.
Das 3sat-Festival feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Was 1986 in einem blau-rot gestreiften Zirkuszelt auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin begann, ist mittlerweile fester Bestandteil auf dem ZDF-Gelände. Mit dabei sind in diesem Jahr Martin Frank , Berni Wagner , Rainald Grebe, Helene Bockhorst, Christian Ehring, Luksan Wunder, Ursus & Nadeschkin, Fabian Lampert, Lara Ermer, Dr. Emir, Eva Karl Faltermeier, Lennart Schilgen, Götz Frittrang, Barbara Ruscher, Suchtpotenzial und Toxische Pommes. Alle Programme sind am 19., 20., 21. und 26. September in 3sat sowie in der 3satMediathek zu sehen. Zudem präsentieren Tobias Mann und Christian Sieber am 21. September in „3satFestival – Die Jubiläumssendung“ eine Zeitreise durch die 40 Jahre des Festivals.
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