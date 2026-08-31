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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik September 2026

ZDF-Chronik September 2026

Porträt von Armin Coerper, ZDF-Auslandsstudioleiter Moskau
"auslandsjournal - die doku: Giorgia Meloni an der Macht": Montage: Giorgia Meloni steht mit verschränkten Armen im roten Blazer im Vordergrund und schaut nach vorne. Im Hintergrund liegt das Logo der Sendung.
"Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit": Vor einem Bergpanorama bei Sonnenschein: Drei Pflegekräfte stehen neben dem Heckrotor eines Helikopters. Ihre OP-Schürzen wehen im Luftzug.
"9/11 - Der lange Schatten des Terrors - Spaltung": Panorama von Manhattan am 11. September 2001 mit Fokus auf das World Trade Center, dessen oberer Bereich von einer massiven Rauchwolke umhüllt ist. Die Rauchentwicklung dominiert die Skyline, während sich im Vordergrund Boote auf dem Wasser befinden.
"Macherinnen - die neue Ära im Basketball": Montage: Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Satou Sabally, Marie Gülich und Leonie Fiebich befinden sich im Mittelpunkt einer Basketball-Halle. Vor ihnen sind weitere Spielerinnen schemenhaft in der Bewegung dargestellt. Im Vordergrund liegt der Sendungstitel in weißer Schrift.
Heuschrecke Flip und Bienenmädchen Maja reden auf den Bienenjungen Willi ein. Im Hintergrund sieht Pferdefliege Johann dabei zu.
"Duell der Hochzeitsprofis": Marco Fuß, Amelie Borges, Madeleine Bolz, Marie Mika und Froonck laufen lächelnd über eine Wiese auf die Kamera zu. Im Hintergrund liegt die Orangerie in Potsdam.
"Die Toten vom Bodensee - Im Schattenreich": Luna Oberländer (Fiona Katharina Neumeier) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) stehen bei Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) am Krankenbett.
Streamium Days (7./ 8. September 2026): Keyvisual
"WISO-Dokumentation: Zeitenwende: Hightech aus Deutschland": Lutz Stenvers blickt auf Modell-Teleskop in seiner Hand.
"9/11 - Die Geiseln des Terrors - Gefangen in Kabul": Grafisch bearbeitetes Bild: Kathrin Jelinek (Leonie Krieg) steht in der afghanischen Wüste. Sie wird von einem Maschinengewehr bedroht. Im Hintergrund fliegt ein Hubschrauber.
"XY gelöst - Stumm vor Angst": Spielszene: Eine junge Frau mit langen hellen Haaren sitzt in einem Wohnraum und hält eine akustische Gitarre. Ihr Blick ist zur Seite gerichtet. Das Bild ist in warmem Licht aufgenommen, im unscharfen Hintergrund sind Möbel und Kissen erkennbar.
"40 Jahre 3satFestival - Die Jubiläumssendung": Tobias Mann, Christoph Sieber
"Berni Wagner: Monster": Berni Wagner.

Neuer Leiter des ZDF-Studios New York

Armin Coerper, zuvor Leiter des ZDF-Studios Moskau, übernimmt die Leitung des Studios in New York

Quelle: ZDF/Max Sonnenschein

Armin Coerper (Jahrgang 1972), seit September 2023 Leiter des ZDF-Studios Moskau, übernimmt die Leitung des Studios in New York. Vor seiner Zeit als Redakteur bei "frontal" (2016 bis 2023) leitete er zudem von 2011 bis 2016 das Studio Warschau. Als Reporter in der Hauptredaktion Aktuelles berichtete er 2008 aus den USA über die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten. Als Korrespondent war Coerper bereits  in Tel Aviv, Kairo, Singapur, London, Paris, Wien und New York im Einsatz. Er folgt auf Nicola Albrecht, die als Redakteurin und Reporterin ins ZDF-Landesstudio Berlin wechselt.

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