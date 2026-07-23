Öffentlich-Rechtliche: Gesellschaftlicher Stabilitätsfaktor

Eine Studie der University of Glasgow beschreibt öffentlich-rechtliche Medien als wichtigen Bestandteil der kritischen Infrastruktur moderner Gesellschaften.

Im Auftrag der Global Task Force for Public Media untersuchte die Studie elf Medienorganisationen aus Europa, Nordamerika, Afrika, Asien und Ozeanien, darunter auch das ZDF.

Die Studie identifiziert drei zentrale Funktionen öffentlich-rechtlicher Medien: die Stärkung von Demokratie und Informationsintegrität durch unabhängige Nachrichtenangebote, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie die Bereitstellung verlässlicher Informationen in Krisen- und Katastrophensituationen.

Laut der Studie gewinne die Rolle öffentlich-rechtlicher Medien vor dem Hintergrund geopolitischer Konflikte, zunehmender Desinformation und wachsender Klimarisiken weiter an Bedeutung. Voraussetzung dafür seien resiliente technische Strukturen, eine verlässliche und nachhaltige Finanzierung sowie der Schutz ihrer redaktionellen und organisatorischen Unabhängigkeit.