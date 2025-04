Programmchronik ARTE 2024

Die vier Söhne der Katie Elder

(Spielfilm, USA 1965)

Regie: Henry Hathaway; Buch: William H. Wright, Allan Weiss, Harry Essex

08.01.2023



Brügge sehen… und sterben?

(Spielfilm, Großbritannien, USA 2008)

Regie und Buch: Martin McDonagh

15.01.2024



Tagebuch eines Skandals

(Spielfilm, Großbritannien 2006)

Regie: Richard Eyre; Buch: Patrick Marber, Zoë Heller

24.01.2024



Die Schwester der Braut

(Spielfilm, USA 1938)

Regie: George Cukor; Buch: Donald Ogden Stewart, Sidney Buchman, Philip Barry

28.01.2024



Straße der Versuchung

(Spielfilm, USA 1945)

Regie: Fritz Lang; Buch: Georges de La Fouchardiére, André Mouёzy-Éon, Dudley Nicholas

29.01.2024



Just a Kiss

(Spielfilm, Großbritannien Italien, Spanien 2004)

Regie: Ken Loach; Buch: Paul Laverty

31.01.2024



Doch das Böse gibt es nicht

(Spielfilm, Iran, Deutschland, Tschechische Republik 2020)

Buch und Regie: Mohammad Rasoulof

19.02.2024



Vater - Otac

(Spielfilm, Deutschland, Frankreich, Serbien 2020)

Regie: Srdan Golubović; Buch: Srdan Golubović, Ognjen Svilicić

21.01.2024



Der Baader Meinhof Komplex

(Spielfilm, Deutschland 2008)

Regie: Uli Edel; Buch: Bernd Eichinger, Uli Edel, Stefan Aust

23.02.2024



Certain Woman

(Spielfilm, USA 2016)

Regie: Kelly Reichardt; Buch: Kelly Reichardt, Maile Meloy,

06.03.2024



Oppenheimers Rechengenie – Abenteuer eines Mathematikers

(Spielfilm, Deutschland, Großbritannien, Polen 2020)

Regie: Thor Klein; Buch: Thor Klein, Stanisla Marcin Ulam

18.03.2024



Die Bibel

(Spielfilm, USA 1966)

Regie: John Huston; Buch: Christopher Frey, Jonathan Griffin, Ivo Perilli

25.03.2024



Die Frau des Zoodirektors

(Spielfilm, Großbritannien, Tschechische Republik 2017)

Regie: Niki Caro; Buch: Angela Workman, Diane Ackerman

29.03.2024



Morituri

(Spielfilm, USA 1965)

Regie: Bernhard Wicki; Buch: Daniel Taradash, Walon Green, Werner Jörg Lüddecke

01.04.2024



Über die Unendlichkeit

(Spielfilm, Frankreich, Deutschland, Schweden 2019)

Buch und Regie: Roy Andersson

03.04.2024



Sayonara

(Spielfilm, USA 1957)

Regie: Joshua Logan; Buch: Paul Osborn, James A. Michener

08.04.2024



Duell am Missouri

(Spielfilm, USA 1976)

Regie: Arthur Penn; Buch: Thomas McGuane, Robert Towne

08.04.2024



It Follows

(Spielfilm, USA 2014)

Buch und Regie: David Robert Mitchell

15.04.2024



Drive my car

(Spielfilm, Japan 2021)

Regie: Ryūsuke Hamaguchi; Buch: Ryūsuke Hamaguchi, Takamasa Ōe, Haruki Murakami

01.05.2024



Familie Petrow hat Grippe

(Spielfilm, Deutschland, Frankreich, Deutschland, Russland 2021)

Regie: Kirill Serebrennikov; Buch: Alexej Salnikov

06.05.2024



Aheds Knie

(Spielfilm, Deutschland, Frankreich, Israel 2021)

Regie: Nadav Lapid; Buch: Haim Lapid, Nadav Lapid

08.05.2024



Der Prozess

(Spielfilm, Deutschland, Frankreich, Italien 1962)

Regie: Orson Welles; Buch: Pierre Cholot, Franz Kafka, Orson Welles

03.06.2024



Die Bounty

(Spielfilm, Großbritannien, Neuseeland, USA 1984)

Regie: Roger Donaldson; Buch: Robert Bolt, Richard Hough, Ian Mune

16.06.2024



Rom – offene Stadt

(Spielfilm, Italien 1945)

Regie: Roberto Rossellini; Buch: Sergio Amidei, Frederico Fellini, Roberto Rossellini

17.6.2024



Die Schwindler

(Spielfilm, Frankreich, Italien 1955)

Regie: Federico Fellini; Buch: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano

21.06.2024



The Big Red One – Die unbesiegbare Erste

(Spielfilm, USA 1980)

Buch und Regie: Samuel Fuller

24.06.2024



Uhrwerk Orange

(Spielfilm, Großbritannien, USA 1971)

Regie: Stanley Kubrick; Buch: Stanley Kubrick, Anthony Burgess

01.07.2024



Borg vs. McEnroe – Duell zweier Gladiatoren

(Spielfilm, Dänemark, Finnland, Schweden 2017)

Regie: Janus Metz; Buch: Ronnie Sandahl

24.07.2024



Memoria

(Spielfilm, Kolumbien, Großbritannien, Deutschland 2021)

Buch und Regie: Apichatpong Weerasethakul

26.07.2024



Der Italiener

(Spielfilm, Frankreich, Italien 2006)

Regie: Nanni Moretti; Buch: Nanni Moretti, Frederica Pontremoli, Francesco Piccolo

29.07.2024



Evolution

(Spielfilm, Deutschland, Ungarn 2021)

Regie: Kornél Mundruczó; Buch: Kata Wéber, Kornél Mundruczó

02.08.2024



Long Walk Home – Der lange Weg nach Hause

(Spielfilm, Australien 2002)

Regie: Phillip Noyce; Buch: Christine Olsen, Doris Pilkington Garimara

09.08.2024



Are You Lonesome Tonight? – Bist du einsam heute Nacht?

(Spielfilm, China 2021)

Regie: Shipei Wen; Buch: Binghao Zhao, Yinuo Wang, Shipei Wen, Noé Dodson

12.08.2024



Herzkönig

(Spielfilm, Frankreich, Italien 1966)

Regie: Philippe de Broca; Buch: Daniel Boulanger

19.08.2024



Gattaca

(Spielfilm, USA 1997)

Buch und Regie: Andrew Niccol

25.08.2024



Uma Thurman – Die stille Kämpferin Hollywoods

(Spielfilm, Deutschland 2024)

Buch und Regie: Lukas Hoffmann

25.08.2024



Hochzeit auf Italienisch

(Spielfilm, Italien 1964)

Regie: Vittorio De Sica; Buch: Renato Castellani, Tonino Guerra, Leo Benvenuti, Piero de Bernardi, Eduardo De Fillipo

26.08.2024



Rhino

(Spielfilm, Ukraine, Deutschland, Polen 2021)

Buch und Regie: Oleh Sentsov

02.09.2024



Die glorreichen Sieben

(Spielfilm, USA 1960)

Regie: John Sturges; Buch: William Roberts, Akira Kurosawa, Walter Bernstein

08.09.2024



Wind River – Tod im Schnee

(Spielfilm, Frankreich, Großbritannien, USA 2017)

Buch und Regie: Taylor Sheridan

09.09.2024



Tote schlafen fest

(Spielfilm, USA 1946)

Regie: Howard Hawks; Buch: William Faulkner, Leigh Brackett, Jules Furthman, Raymond Chandler

16.09.2024



Don’t Worry, weglaufen geht nicht

(Spielfilm, USA 2018)

Regie: Gus Van Sant; Buch: Gus Van Sant, John Callahan, Jack Gibson

18.09.2024



Monpti

(Spielfilm, Deutschland 1957)

Regie: Helmut Käutner; Buch: Helmut Käutner, Gábor von Vaszary

22.09.2024



Rob Roy

(Spielfilm, Großbritannien, USA 1995)

Regie: Michael Caton-Jones; Buch: Alan Sharp

06.10.2024



Habemus Papam – Ein Papst büxt aus

(Spielfilm, Frankreich, Italien 2011)

Regie: Nanni Moretti; Buch: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Frederica Pontremoli

16.10.2024



Hugo Cabret

(Spielfilm, Großbritannien, USA 2011)

Regie: Martin Scorsese; Buch: John Logan, Brian Selznick

20.10.2024



Der Hund von Baskerville

(Spielfilm, Großbritannien 1959)

Regie: Terence Fisher; Buch: Peter Brian, Sir Arthur Conan Doyle

21.10.2024



Hexenjagd

(Spielfilm, USA 1996)

Regie: Nicholas Hytner; Buch: Arthur Miller

28.10.2024



Gesprengte Ketten

(Spielfilm, USA 1963)

Regie: John Sturges; Buch: James Clavell, W. R. Burnett, Paul Brickhill

10.11.2024



Wege zum Ruhm

(Spielfilm, USA 1957)

Regie: Stanley Kubrick; Buch: Stanley Kubrick, Calder Willingham, Jim Thompson

11.11.2024



Come on, Come on

(Spielfilm, USA 2021

Buch und Regie: Mike Mills

13.11.2024



Triangle of Sadness

(Spielfilm, Schweden, Deutschland, Frankreich 2022)

Buch und Regie: Ruben Östlund

17.11.2024



Holy Spider

(Spielfilm, Dänemark, Deutschland, Frankreich 2022)

Buch und Regie: Ali Abbasi

18.11.2024



Luanas Schwur

(Spielfilm, Deutschland, Belgien, Albanien 2021)

Regie: Bujar Alimani; Buch: Katja Kittendorf

20.11.2024



Corsage

(Spielfilm, Frankreich, Deutschland, Österreich 2022)

Buch und Regie: Marie Kreutzer

22.11.2024



Il Buco – Ein Höhlengleichnis

(Spielfilm, Frankreich, Deutschland, Italien 2021)

Buch und Regie: Michelangelo Frammartino

23.11.2024



Der Missionar

(Spielfilm, Großbritannien 1982)

Regie: Richard Loncraine; Buch: Michael Palin

24.11.2024



Nell

(Spielfilm, USA 1994)

Regie: Michael Apted; Buch: William Nicholson, Mark Handley

25.11.2024



Der Dialog

(Spielfilm, USA 1974)

Buch und Regie: Francis Ford Coppola

02.12.2024



Capote

(Spielfilm, USA 2005)

Regie: Bennett Miller; Buch: Dan Futterman, Gerald Clarke

04.12.2024



Sharaf

(Spielfilm, Deutschland, Frankreich 2021)

Regie: Samir Nasr; Buch: Sonallah Ibrahim, Samir Nasr

04.12.2024



Valmont

(Spielfilm, Frankreich, USA 1989)

Regie: Miloš Forman; Buch: Choderlos de Laclos, Jean- Claude Carriére, Milos Forman

09.12.2024



The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte

(Spielfilm, Deutschland 2022)

Regie: Florian Sigl; Buch: Andrew Lowery, Jason Young, David White

26.12.2024



Der letzte Kaiser

(Spielfilm, China, Großbritannien, Italien 1987)

Regie: Bernardo Bertolucci; Buch: Mark Peploe, Pu Yi

29.12.2024





Online Only



Das jüngste Gewitter

(Spielfilm, Schweden 2005)

Buch und Regie: Roy Andersson

Ab 01.04.2024



Eine schwedische Liebesgeschichte

(Spielfilm, Schweden 1969)

Buch und Regie: Roy Andersson

Ab 01.04.2024



Songs from the Second Floor

(Spielfilm, Frankreich 2024)

Buch und Regie: Roy Andersson

Ab 01.04.2024



Donna – Frauen der Revolte

(Spielfilm, Niederlande 1980)

Regie: Yvonne Scholten

Ab 01.06.2024



Karussell

(Spielfilm, Ungarn 1956)

Regie: Zoltán Fábri; Buch: Zoltán Fábri, László Nádasy

Ab 01.06.2024



Malpertuis

(Spielfilm, Frankreich 2024)

Regie: Harry Kümel; Buch: Jean Ferry, Jean Ray

Ab 01.06.2024



Der Hinterhalt

(Spielfilm, Jugoslawien 1969)

Buch und Regie: Živojin Pavlovic

Ab 01.07.2024



Rote Mohnblumen an den Wänden

(Spielfilm, Albanien 1976)

Regie: Dhimitër Anagnosti; Buch: Dhimitër Anagnosti; Petraq Qafzezi

Ab 01.07.2024



Segundo López, städtischer Abenteurer

(Spielfilm, Spanien 1953)

Regie: Ana Mariscal; Buch: Ana Mariscal, Leocadio Mejías

Ab 01.07.2024