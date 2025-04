Chronik Dezember 2020

Nach der Entscheidung des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, den Rundfunkstaatsvertrag nicht zur Abstimmung zu bringen, wird das ZDF rechtliche Schritte ergreifen. Intendant Dr. Thomas Bellut: "Mit dem heutigen Tag ist klar, dass es in Sachsen-Anhalt keine Zustimmung mehr geben kann. Damit bleibt leider keine andere Möglichkeit, als das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht und habe intensiv dafür geworben. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in diesem Verfahren ganz offenbar zum Spielball der Politik in einem Bundesland geworden. Genau das soll das staatsfern organisierte KEF-Verfahren verhindern, um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sichern." Wenn der neue Staatsvertrag nicht zum 1. Januar 2021 umgesetzt wird, hat das erhebliche Auswirkungen. Allein dem ZDF würden jährlich rund 150 Millionen Euro fehlen. Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass die Finanzierung frei von medienpolitischen Zielsetzungen erfolgen muss und auf eine bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgelegt ist.



Mit der Ablehnung des Eilantrages entscheidet das Bundesverfassungsgericht am 22. Dezember, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit einer inhaltlichen Entscheidung bis zum Hauptsacheverfahren abwarten können. In der Sache selbst wurde in Karlsruhe damit noch keine Entscheidung getroffen. "Das ZDF hat die Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen und wartet das Verfahren in der Hauptsache ab. Ermutigend ist der Hinweis in der Begründung, dass eine Verletzung der Rundfunkfreiheit angesichts der bisherigen Rechtsprechung möglich ist., so ZDF-Intendant Dr.Thomas Bellut. Er betont, dass das ZDF auch weiterhin die mittelständisch geprägte deutsche Produzentenlandschaft und die Kreativen unterstützen werde. So lange wie möglich werde das Programm und die Auftragsvergabe an Produzenten nicht eingeschränkt.