Chronik November 2020

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA schaut das ZDF spezial Amerika wählt – Trump oder Biden?, wo das Land nach vier Jahren Donald Trump steht und blickt auf aktuelle Umfragen. Im Anschluss zeigt ZDFzeit: Trump gegen Biden – Kampf um Amerika in einem Doppel-Porträt der Kandidaten, welche Begegnungen und Erlebnisse die beiden Männer prägten, wie unterschiedliche Werte und Weltbilder ihr politisches Handeln bestimmen – und welche Bedeutung die Wahl von Donald Trump oder Joe Biden für die Zukunft der USA hat. Ab 0.15 überträgt das ZDF Die Nacht der Entscheidung live aus dem Zollernhof in Berlin. Durch die Sendung mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung führt die stellvertretende Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten. An ihrer Seite präsentiert Christian Sievers zusammen mit der Forschungsgruppe Wahlen e.V. aktuelle Zwischenstände. Außerdem mit im Studio ist Hanna Zimmermann, die mit Kollegen der ZDFheute Entwicklungen im Netz beobachtet. Vor dem Weißen Haus empfängt Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington, Experten und weitere Gäste und hält die Zuschauer über die Entwicklungen auf dem Laufenden. ZDF-Reporter in verschiedenen US-Bundesstaaten und den Hauptquartieren der Republikaner und Demokraten werden immer wieder live zu Bettina Schausten geschaltet. Am 4. / 5./ 6. November blicken ZDFspezial Trump oder Biden? – Hängepartie in den USA, Trump oder Biden? Wahlkrimi in den USA und Trump oder Biden? – Showdown in den USA auf den nach wie vor ungewissen Wahlausgang. Nach der Entscheidung am 7. November folgt Sieg für Biden – Entscheidung in den USA. Die ZDF-Berichterstattung über die US-Präsidentschaftswahl und die Entscheidung mit dem Sieg von Joe Biden erzielt sowohl mit der linearen Ausstrahlung als auch in der ZDFmediathek eine außerordentlich hohe Zuschauerresonanz.