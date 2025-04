Chronik Oktober 2020

Mit acht Dokumentationen bereitet die erste von zwei „Langen Nächten“ im ZDF den Weg in einen Feiertag mit vielfältigem Jubiläumsprogramm zu „30 Jahre Deutsche Einheit“ im Zweiten. Vom 2. auf den 3. Oktober 2020, rufen unter anderem vier ZDF-History-Sendungen die Geschichte der Deutschen Einheit in Erinnerung. Das Festtags-Motto „Wir miteinander“ klingt im Ökumenischen Gottesdienst an, den das ZDF aus der Propsteikirche St. Peter und Paul in Potsdam überträgt. Im Anschluss folgt das Jugenddrama Zwischen uns die Mauer nach dem gleichnamigen, autobiografischen Roman von Katja Hildebrand als Free-TV-Premiere. Dem Jahrestag widmet sich auch ein Länderspiegel spezial. Der Film Boomtown Bonn – Neuer Glanz in alter Hauptstadt zeigt, wie Bonn sich seit dem Wegzug der Regierung 1999 neu erfunden hat. Das ZDFspezial – 30 Jahre deutsche Einheit berichtet live von der zentralen Feier aus Potsdam und fragt, wo Deutschland heute steht. In der anschließenden Dokumentation EINLAND – was uns zusammenhält nehmen Melanie Haack und Peter Kunz mit ihrem EINLAND-Bus prominente Deutsche an Bord, lassen entscheidende gemeinsame Momente wieder aufleben und thematisieren die Herausforderung, einen Weg aus Krisen zu finden und ihn gemeinsam zu gehen.



In ihrem neuen Fall Ein starkes Team – Scharfe Schnitte müssen Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) den Mord an dem Geschäftspartner des Berliner Starfriseurs Benno Rohde (Harald Schrott) klären. Offensichtlich hatte der Mordanschlag mit einer Armbrust ihm selbst gegolten, doch er hält sich ziemlich bedeckt. Otto und Linett beginnen, in der Berliner Schickeria zu ermitteln, und decken dabei einige Abgründe auf.