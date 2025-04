Chronik September 2020

Beim sechsten Produzententag des ZDF, der aufgrund der Corona-Lage erstmals in virtueller Form stattfindet, stellen Programmverantwortliche des Senders den rund 500 zugeschalteten Produzentinnen und Produzenten die Programmstrategie für das kommende Jahr vor. Im Anschluss wird in 16 Workshops über Programmvorhaben und Sendeplätze diskutiert. Mit mehr als 650 Millionen Euro ist das ZDF auch 2020 der größte Einzelauftraggeber in der deutschen TV-Produktionswirtschaft und arbeitet mit mehr als 500 Produktionsgesellschaften zusammen.



In der Show Einfach super! dreht sich alles um Superlative und Rekorde. Elton begrüßt drei Kinder mit außergewöhnlichen Talenten, die zusammen mit prominenten Paten in spannenden Experimenten, temporeichen Spielen und verblüffenden Quizfragen um die Erfüllung ihres Traums spielen. KiKa zeigt die Show bereits am 20./27. August. Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen.



Die USA sind im Wahlkampf - und das Land ist tief gespalten. Die beiden neuen ZDFinfo-Dokumentationen Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise und Trumps schmutziger Deal - Der Präsident und die Ukraine-Krise beleuchten einige der Ursachen für die Vertrauenskrise in der US-Politik. In sechs weiteren Dokumentationen bietet ZDFinfo zudem informative Einblicke in die US-amerikanische Gesellschaft, unter anderem in Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung (ebenfalls Erstausstrahlung).



Der Bezirk Aschenberg in Fulda steht im Mittelpunkt des fünfteiligen Doku-Reihe Aschenberg, der für die ZDFmediathek produziert wurde. Zehn Monate lang begleitete ein Kamerateam einzelne Bewohner des sozialen Brennpunkts bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Herausforderungen. Begleitet werden auch zwei Streetworker.