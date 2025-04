Chronik Juli 2020

In der Mainzer Rheingoldhalle tritt der ZDF-Fernsehrat zur letzten Sitzung in seiner XV. Amtsperiode zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Genehmigung der Ergänzungen im seit 2010 gültigen Telemedienkonzept. Diese sehen künftig die Möglichkeit vor, Inhalte originär für die ZDFmediathek zu entwickeln und auszuspielen ("Online-Only"), die in keinem unmittelbaren Bezug zu einer linearen Sendungsmarke stehen müssen. Zudem wurden die Verweildauer-Regeln vereinfacht und ihr zeitlicher Horizont erheblich ausgeweitet. Auch ist es künftig möglich, eigenständige Inhalte auf Plattformen wie z.B. Youtube und Facebook anzubieten.



Das ZDF wird sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit weiter ausbauen und langfristig klimaneutral werden, wie ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem ZDF-Fernsehrat erläuterte. Dazu hat das Unternehmen erneut eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2019 abgegeben. In 20 Punkten wird darin detailliert dokumentiert, wie das ZDF seiner unternehmerischen Verantwortung und seinem Programmauftrag gerecht wird. So sollen der Anteil nachhaltiger Produktionen erhöht und das Beschaffungswesen des ZDF nachhaltiger werden. Daneben stehen auch die Themen Vielfalt, Barrierefreiheit und Inklusion sowohl im Unternehmen als auch im Programm im Fokus. Über die vielfältigen Maßnahmen informiert der Sender fortlaufend unter https://nachhaltigkeit.zdf.de.



Mit 24 eigens produzierten Formaten, mittlerweile 52 Kulturpartnern und einer Grimme-Preis-Nominierung zieht ZDFkultur eine positive Zwischenbilanz. "Ob Malerei oder Musik, ob Kabarett oder Gaming: Mit ZDFkultur bilden wir die gesamte Bandbreite von Pop- bis Hochkultur ab. Das kommt auch bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an, die das virtuelle Kulturangebot in Zeiten von Corona umso mehr zu schätzen wissen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Das digitale Kulturangebot des ZDF ging im Februar 2019 online und präsentiert non-lineare Kulturinhalte in der ZDFmediathek sowie bei Facebook, YouTube und Instagram.



3sat hat sich erfolgreich neu aufgestellt: Seit März 2020 gibt es ein neues Programmschema, seit Mai 2019 eine neue Mediathek und bereits seit Februar 2019 ein neues Design. Das neue Programmschema bietet mehr vertiefende Informationen an den Wochentagen sowie anspruchsvolle Fiction zum Wochenausklang. 2019 erreichte 3sat zum dritten Mal in Folge in Deutschland einen Jahresmarktanteil von 1,3 Prozent. Bei den Abrufvideos konnte die Zahl der Sichtungen in der 3sat- und in der ZDFmediathek pro Tag um 75 Prozent auf durchschnittlich 0,12 Millionen gesteigert werden.



Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent (Stand: 1. Juli 2020) erreicht ZDFinfo einen neuen Bestwert und baut seinen Vorsprung vor anderen deutschen Dokumentations- und Informationssendern weiter aus. Noch vor fünf Jahren lag der Marktanteil bei 1,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte ZDFinfo im Juni 2020 mit 1,9 Prozent Marktanteil einen neuen Senderrekord. Mehr als 400 Dokumentationen hat ZDFinfo allein 2019 als deutsche Erstausstrahlung produziert. Auch die multimediale Ausrichtung ist ein Erfolg: Folgten dem ZDFinfo-Instagram-Kanal Ende 2019 fast 92.000 Nutzerinnen und Nutzer, liegt die Zahl aktuell bereits bei mehr als 170.000.



KiKA ist mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent auch 2020 (Stand: 28. Juni) der meistgesehene Kindersender in Deutschland. Online ist der gemeinsame Kinderkanal von ZDF und ARD ebenso erfolgreich: Mit knapp 29 Millionen Abrufen verzeichnete der KiKA-Youtube-Kanal im April 2020 einen neuen Monatsbestwert, die KiKA-Seitenaufrufe verdoppelten sich von knapp fünf Millionen Visits im Januar auf mehr als zehn Millionen Visits im April 2020.



Der neu konstituierte ZDF-Fernsehrat der XVI. Amtsperiode https://kurz.zdf.de/FRneu/ bestätigt die bisherige Vorsitzende Marlehn Thieme mit großer Mehrheit in ihrem Amt. Die 63-jährige Juristin gehört dem Gremium seit 2004 an und vertritt dort die Evangelische Kirche in Deutschland. Seit 2016 ist sie Vorsitzende des Fernsehrats. Zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Wilhelm Schmidt, weitere Stellvertreter sind Dr. Achim Dercks und Katrin Kroemer. Sie bilden zusammen mit der Vorsitzenden das Präsidium. Die Amtszeit des Präsidiums beträgt zwei Jahre, die des Fernsehrates vier Jahre.



Im Mittelpunkt der sechsteiligen neoriginal-Webcomedy Lehrerin auf Entzug (ab sofort in der ZDFmediathek) steht Grundschullehrerin Tina (Christine Eixenberger), die nach etlichen Wochen im digitalen Klassenzimmer endlich wieder in der Schule unterrichten möchte. Als die Schulen dann wieder öffnen, währt die Freude der jungen Pädagogin nur kurz: Von offizieller Seite bekommt sie den Auftrag, eine Musterklasse für Homeschooling zu leiten - in einem Wettbewerb, natürlich von Zuhause. ZDFneo sendet die Serie ab 28. Juli.