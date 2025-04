Chronik Mai 2020

Die Corona-Einschränkungen der letzten Wochen fallen. Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Krisenmanagements und damit Kritik an den Regierenden in Bund und Ländern wachsen. Die einen sorgen sich um ihre wirtschaftliche Existenz, andere um ihre Freiheitsrechte und viele immer noch um ihre Gesundheit. Die beschlossenen Erleichterungen an den Grenzübergängen werden in ZDF spezial Corona-Krise – Lockerung der Grenzkontrollen am 13. Mai aufgegriffen. In seinem Film auslandsjournal – die doku: Trump und die Corona-Krise dokumentiert ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen eine Chronik des Versagens in einem Land, das weder medizinisch noch politisch in der Lage war, in der Pandemie konsequent zu handeln. Die Runde bei maybrit illner am 14. Mai diskutiert das Thema Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten?. aspekte on tour spürt am 15. Mai auf dem Berliner Holzmarktgelände den Schäden nach, den die Krise in der Kultur- und Clubszene angerichtet hast und spricht mit Betroffenen. Die ZDF.reportage Letzte Rettung Pfandleihhaus schaut am 17. Mai auf das Geschäft der Pfandleihhäuser vor und während der Corona-Krise, in der sich die finanzielle Lage vieler Menschen durch Verdienstausfälle und Kurzarbeit verschärft hat.