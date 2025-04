Chronik August 2021

Kurz vor dem fünften Geburtstag erweitert funk sein Podcast-Netzwerk und lässt so seine Formate noch enger zusammenwachsen. Bei funk-Der Podcast gibt es immer donnerstags eine neue Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf funk.net. Der Podcast wird in der Zentrale in Mainz produziert und von Leo Braun und Seda Demirok aus der funk-Zentrale gehostet. In jeder Folge begrüßen sie einen Creator aus dem funk Netzwerk zu Hintergrundgesprächen über ein aktuelles Thema.



Wolf-Dieter Poschmann, langjähriger Leiter und späterer Chefreporter der ZDF-Hauptredaktion Sport, stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Der frühere Leichtathlet und vielfach ausgezeichnete Sportjournalist arbeitete ab 1986 für das ZDF, zunächst als Hospitant, dann als freier Mitarbeiter der Hauptredaktion Sport. 1993 wurde er fest angestellter Redakteur in der Hauptredaktion Sport, zwei Jahre später rückte er zu deren Leiter auf. 2005 wechselte er auf die Position des Chefreporters in der Hauptredaktion Sport. Von 1994 bis 2011 moderierte Wolf-Dieter Poschmann das aktuelle sportstudio. Als Moderator und Kommentator war er zudem regelmäßig bei Olympischen Spielen, Fußball-, Welt- und Europameisterschaften sowie Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften im Einsatz. Nach den Olympischen Sommerspielen 2016 ging er in den Ruhestand.



Die Schauspielerin Heide Keller stirbt im Alter von 81 Jahren. Dem Fernsehpublikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Chefhostess Beatrice in der ZDF-Serie Das Traumschiff bekannt, die sie seit dem Start 1981 verkörperte. Ihren letzten Auftritt hatte sie 2018 in der Folge Los Angeles. Aus Anlass des Todes von Heide Keller sendet das ZDF am 30. August eine Wiederholung dieser Folge. In der ZDFmediathek ist zudem die allereste Folge sowie eine Traumschiff-Doku abrufbar.



Die Krimiserie SOKO Leipzig, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, geht in eine neue Staffel. Über 450 Fälle hat die SOKO, die 2001 als erster Ableger von SOKO 5113 auf Sendung ging, seitdem gelöst. Seit 2004 läuft SOKO Leipzig in der Primetime am Freitagabend. Zuvor ist die erste von vier neuen Folgen der siebten Staffel von Ein Fall für Zwei zu sehen.



Der Grimme-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Unter dem Titel Verleihung des 57. Grimme-Preises sendet 3sat eine Zusammenfassung der Preisverleihung aus Marl, moderiert von Jo Schück.