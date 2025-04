Chronik Dezember 2021

Das ZDF-Vormittagsmagazin Volle Kanne – Service täglich setzt in den vier Ausgaben zwischen Weihnachten und Neujahr auf Themenschwerpunkte: Die Faszination des Unterwegsseins, Wissenswertes rund um Kochen und Essen, Einblicke in Klima- und Umweltschutz sowie verschiedene Formen des gesellschaftlichen Engagements stehen jeweils an einem der vier Sendungstage im Fokus.



Zum Jahresausklang hat 3sat fünf Thementage im Programm. Zum Auftakt am 27. Dezember dreht sich in Echt tierisch alles um Tiere. Herzflimmern bietet am 28. Dezember 24 Stunden lang romantische Komödien. Westernklassiker sind am Thementag Wilde Western (29. Dezember) im Programm. Am Thementag Kabarett & Comedy (30. Dezember) blicken Urban Priol und Sebastian Pufpaff in den Erstausstrahlungen Urban Priol: TILT 2021 – Der Jahresrückblick und Pufpaffs Happy Hour – Best of 2021 satirisch auf das vergangene Jahr zurück. Der 3sat-Thementag Pop around the clock feiert in diesem Jahr Jubiläum und präsentiert am 31. Dezember bereits zum 20. Mal Konzerthighlights nationaler und internationaler Stars, unter anderem von den Rolling Stones in Erinnerung an den 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts.