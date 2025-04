Chronik November 2021

Golineh Atai leitet ab Januar 2022 das ZDF-Studio in Kairo. Die für ihre Berichterstattung mehrfach ausgezeichnete Journalistin berichtet für das ZDF künftig aus dem arabischen Raum - von Nordafrika bis zur Arabischen Halbinsel. Sie folgt auf Hans-Ulrich Gack, der mehr als sechs Jahre das ZDF-Studio in Kairo geleitet hatte und im Januar in die ZDF-Zentrale nach Mainz zurückkehrt. Golineh Atai, 1974 in Teheran geboren, war von 2006 bis 2008 für die ARD als Korrespondentin in Kairo, danach als Redakteurin und Reporterin für "Tagesschau" und "Morgenmagazin" tätig. Von 2013 bis 2018 arbeitete sie als ARD-Korrespondentin in Moskau, anschließend erneut für den WDR.



Mit zwei Dokus in Erstausstrahlung plus der dreiteiligen Reihe Syriens Herrscher - Das Haus Assad beleuchtet ZDFinfo die Auswirkungen des Syrien-Konflikts. Die Doku Zerrissene Familie - Zwischen Syrien und Deutschland schildert die Schwierigkeiten einer nach Deutschland geflüchteten Syrerin, ihre Familie nachkommen zu lassen, die noch in einem Flüchtlingslager lebt. Im Anschluss zeigt die PBS Frontline-Doku Der Dschihadist - Syriens letzter Widerstand, wie ein von den USA gesuchter Dschihadist den Westen davon überzeugen will, heute ein vertrauenswürdiger politischer Führer der Opposition in Syrien zu sein.