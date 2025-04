Chronik Februar 2021

Ab April 2021 wird Mai Thi Nguyen-Kim exklusiv für zahlreiche ZDF-Formate zur Verfügung stehen. Die seit 2015 bei YouTube sehr erfolgreiche Wissenschaftsjournalistin wird unter anderem für die Dokumentationsreihe Terra X im ZDF und in einer neuen Show bei ZDFneo zu sehen sein. Für Terra X ist mit der promovierten Chemikerin eine Reihe zur Chemie der Welt in Vorbereitung. Darüber hinaus wird sie auch das Online-Terra X-Universum, in dem sie bereits 2017 und 2018 als "Co" bei Terra X Lesch & Co Experimente präsentierte, bereichern.



In dem Thriller Tödliche Gier geraten Pfarrer Manfred Bahnert (Harald Krassnitzer) samt Frau (Ann-Kathrin Kramer) und Kindern in die Gewalt von drei brutalen Gefängnisausbrechern. Die Kriminellen sind auf der Suche nach der Beute aus einem Diamantenraub, die vor Jahren in den Ruinen der jetzt renovierten Kirche versteckt wurde. Alle sind höchst angespannt. Versteckte Familienkonflikte treten zutage. Die Situation mit den skrupellosen Gangstern droht zu eskalieren.