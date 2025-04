ZDF-Chronik März 2021

Das ZDF zeigt das Drama Plötzlich so still als Fernsehfilm der Woche. Während der Polizeipsychologe Ludger (Hanno Koffler) kurz nach der Geburt von Tochter Sarah für eine Fortbildung in den USA ist, geschieht das Unfassbare: Seine Frau Eva (Friederike Becht) wacht morgens auf, und Sarah ist tot. Unter Schock irrt sie durch die Stadt, als sie ein Baby weinen hört. Eva tröstet das fremde Kind, das für einen Moment allein in einem Auto zurückgelassen wurde, und nimmt es mit. Als Ludger zurück in Hamburg ist, ermitteln seine Kollegen im Fall des verschwundenen Babys. Mit seinem Wissen aus der Fortbildung kann er ihnen helfen. Dabei ahnt er nicht, wie nah er dem gesuchten Kind ist.



Vor 100 Jahren wurde der 8. März zum festen Datum für den jährlichen Weltfrauentag. Dies ist Anlass für ein vielfältiges TV- und Online-Angebot der ZDF-Senderfamilie und von 3sat. So geht unter anderem bei ZDFkultur eine neue Staffel der für den Grimme-Preis nominierten Webserie FilmFrauen. Die Interviewsonline. In der Reihe Das kleine Fernsehspiel bildet der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm Lift Like a Girl - Stark wie ein Mädchen den Auftakt der Reihe "Zum Weltfrauentag: Drei Filme von Frauen über Frauen". Es folgen 80.000 Schnitzel am 15. März und Frauenzimmer - Lust kennt kein Alter am 22.März. Zum Jubiläum des Internationalen Frauentags schaut überdies 3sat vom 8. bis 13. März in verschiedenen Sendungen vor und zurück, was sich alles getan hat auf dem steinigen Weg zu einer neuen und gerechteren Gesellschaft.