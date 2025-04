Chronik Juni 2021

Elf Stadien in ganz Europa, ein EM-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg: Die gesamte ZDF-Berichterstattung von der UEFA EURO 2020TM wird zentral aus der Heimat gesteuert. Das Herzstück der ZDF-Präsentation ist die "sportstudio-Arena" auf dem ZDF-Gelände in Mainz - eine zirka 900 Quadratmeter große Leichtbauhalle. Das ZDF überträgt 13 Spiele der EM-Gruppenphase – darunter zwei von drei Spielen der deutschen Mannschaft in der Gruppe F: am Dienstag, 15. Juni 2021, das Topspiel gegen Weltmeister Frankreich und am Mittwoch, 23. Juni 2021, die Begegnung gegen Ungarn. Drei Achtelfinale, zwei Viertelfinale, ein Halbfinale und das Finale live im ZDF kommen hinzu. Die Live-Übertragungen an den ZDF-Sendetagen mit jeweils zwei Spielen beginnen in der Regel um 18.00 Uhr und um 21.00 Uhr. Eine knappe Stunde vor Anpfiff der jeweiligen Partie geht sportstudio live – UEFA EURO 2020TM mit Vorberichten, Gesprächen und Informationen zu den Mannschaften auf Sendung. In einer Spätausgabe um 23.00 Uhr wird der aktuelle Spieltag noch einmal zusammengefasst. Ein umfangreiches Online-Angebot bei "sportstudio.de" ergänzt die TV-Berichterstattung im ZDF. Neu im ZDF-Team sind die ehemalige Nationalspielerin Ariane Hingst und der frühere Fußballprofi Hanno Balitsch als Co-Kommentatoren sowie Manuel Gräfe als neuer ZDF-Schiedsrichter-Experte. Mit Beginn der Fußball-EM greift auch die neue Dachmarkenstrategie für den ZDF-Sport. Alle bisher unter ZDFSPORTextra verankerten Sendungen heißen in Zukunft sportstudio live. Die ZDF SPORTreportage sendet in Zukunft als sportstudio reportage. ZDF Olympia live wird zu sportstudio live – Olympia und ZDF Paralympics live wird in sportstudio live – Paralympics umbenannt.