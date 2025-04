Chronik Mai 2021

Im Alter von 103 Jahren stirbt der ehemalige ZDF-Intendant Karl-Günther von Hase. Hase stand von 1977 bis 1982 an der Spitze des Senders. Der amtierende Intendant, Dr. Thomas Bellut, würdigt von Hase als einen "zukunftsweisenden Weichensteller". Bellut: "Der versierte Diplomat Karl-Günther von Hase hat sich in seiner Amtszeit auch für eine Internationalisierung des Senders eingesetzt. Viele Beziehungen zu anderen Sendern und Institutionen in aller Welt reichen in seine Amtszeit zurück." Karl-Günther von Hase wurde am 15. Dezember 1917 in Wangern/Niederschlesien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg und sowjetischer Kriegsgefangenschaft ging er 1951 an die Diplomatenschule in Speyer. Von dort kam er bereits ein Jahr später ins Auswärtige Amt, wo er 1958 die Leitung der Presseabteilung übernahm. 1962 wurde er zum Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im Range eines Staatssekretärs berufen und wechselte 1967 ebenfalls als Staatssekretär ins Bundesverteidigungsministerium. 1970 kehrte er ins Auswärtige Amt zurück und wurde zum Botschafter in London bestellt.



Der ZDF-Fernsehgarten startet in die Sommersaison 2021. An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel wieder live und Open Air vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm. Die diesjährige Saison endet am 26. September mit einer großen Jubiläums-Ausgabe, in der das 35-jährige Bestehen des sonntäglichen ZDF-Unterhaltungsklassikers gefeiert wird. Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus entsprechen.



Eine Angst überwinden, etwas Neues erlernen, sich einer Herausforderung stellen – und das alles für einen geliebten Menschen. Im neuen Factual-Entertainment-Format Heimliche Helden begleitet Giovanni Zarrella Menschen auf dieser Mission. Geplant sind zunächst fünf Folgen, immer sonntags in Anschluss an den "ZDF-Fernsehgarten".



Seit 1972 werden herausragende Künstlerinnen und Künstler des Jahres in verschiedenen Kategorien von einer Fachjury des Mainzer Forum-Theaters "unterhaus" mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. 3sat zeigt die Aufzeichnung Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2021 aus dem "Frankfurter Hof" in Mainz, die von Urban Priol moderiert wird.