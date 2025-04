Chronik August 2022

Am 31. August 2022 jährt sich Prinzessin Dianas Todestag zum 25. Mal. ZDFzeit nimmt in Dianas letzte Nacht – Liebe, Leben, Legende die Geschehnisse der Unfallnacht in Paris zum Anlass, auf ihr Leben und ihre letzten Stunden zu blicken.



In Deutschland leidet fast jeder dritte Mensch laut Bundesgesundheitsministerium im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung. Sabrina aus Freiburg ist 42 Jahre alt und lebt mit der Diagnose "Dissoziative Identitätsstörung". Sie nimmt sich nicht als eine, sondern als zwölf Personen in einem Körper wahr. 37° geht in Ich bin viele – Leben als multiple Persönlichkeit der Frage nach, wie es sich anfühlt, zu zwölft in einem Körper zu sein.