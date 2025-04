Chronik September 2022

Aus Anlass des Todes von Queen Elisabeth II. ändert das ZDF sein Programm. Zunächst beleuchtet ein 50-minütiges ZDF spezial mit dem Titel Trauer um Queen Elisabeth II. das langjährige Wirken der Queen und schaut auf die weltweiten Reaktionen zu ihrem Tod. Nach dem heute-journal folgt die Dokumentation Die Queen – Ein Leben für die Krone. Eine weitere ZDF spezial-Ausgabe mit dem Titel Trauer um Queen Elisabeth II. am 9. September berichtet unter anderem über die TV-Ansprache des neuen Königs Charles III. Am 10. September folgt unter dem Titel King Charles III. – Proklamation des neuen Königs ein weiteres ZDF spezial über die feierliche Zeremonie und die Erwartungen an den neuen König. Mit Die Queen und die Macht der Bilder zeigt das ZDF am 13. September noch einmal die ZDFzeit-Dokumentation von 2021 zum 95. Geburtstag der Queen. Die Überführung des Sargs vom Buckingham Palace nach Westminster Hall und den anschließenden Gottesdienst begleitet das ZDF in einem weiteren ZDF spezial - Trauer um Queen Elisabeth II.. Und auch am 19. September, dem nationalen Feiertag in Großbritannien zur Beisetzung der Queen, berichtet ZDF spezial live von den Trauerfeierlichkeiten und dem Staatsbegräbnis in London. Auch online auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek sind die Trauerfeierlichkeiten mitzuerleben. Dort informiert aktuell der Liveblog "Die Welt trauert um die britische Königin" über alles Wissenswerte. Zudem finden sich dort auf der Themenseite "Queen Elizabeth II." aktuelle Berichte ebenso wie Dokumentationen über das Leben und Wirken der Queen.