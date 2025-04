Chronik Juni 2022

Emotionen machen unser Leben bunt. Sie bestimmen, wen wir mögen und wen nicht. Somit werden Gefühle zum Schlüssel zu unserem Innersten und haben Einfluss auf unser Verhalten. Die Reihe Die Macht der Emotionen in ZDFinfo ist eine Entdeckungsreise in die menschlichen Gefühlswelten und zeigt weltweite Forschungsansätze, die unsere Gefühle besser verständlich machen wollen. ZDFinfo zeigt die vier Folgen Unsere innere Welt, Manipulation, Heilung und Mensch und Maschine hintereinander.



Das ZDF bietet seinem Publikum ab sofort das neue Tonangebot "Klare Sprache". Es hebt die Sprache deutlicher hervor und verbessert damit die Sprachverständlichkeit. Das Angebot steht für das ZDF-Hauptprogramm zur Verfügung, die Programme ZDFneo, 3sat und ZDFinfo folgen nach und nach. "Klare Sprache" wird als zusätzliches Angebot in die bisherigen Tonoptionen (Stereo, Dolby Digital, Audiodeskription, Originalton) integriert. Dieses ist über Satellit, Kabel, DVB-T2 HD sowie in den Programm-Livestreams in der ZDFmediathek-App verfügbar. Auch in den Programm-Livestreams über die ZDF-Webseite wird der neue Service in Kürze angeboten. Die Tonspur "Klare Sprache" muss am Endgerät oder am Video-Player ausgewählt werden.