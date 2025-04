Chronik Mai 2022

In großen Schwärmen und mit lautem Gekreische erobern asiatische Halsbandsittiche deutsche Städte. Sie verschmutzen Straßen mit Kot und stehen unter dem Verdacht, Bäume zu schädigen und heimischen Vogelarten die Bruthöhlen zu stehlen. planet e. : Freche Sittiche geht den Vorwürfen nach und liefert tiefe Einblicke in das Leben dieser enorm anpassungsfähigen Tiere. In weiteren Ausgaben im Mai nimmt planet e. die Energieversorgung in den Fokus: Am 8. Mai geht es um Energiesicherheit in Deutschland: Gas und am 22. Mai um Energiesicherheit in Deutschland: Comeback der Atomkraft?. Am 10. Mai beschäftigt sich die 3sat-Sendung makro mit Energiesicherheit in Deutschland: Comeback der Kohle?.