Chronik Februar 2023

In der ZDFzeit -Reihe ZDFbesserEsser deckt Sebastian Lege die Tricks der Lebensmittelindustrie auf und zeigt, was wirklich in unserem Essen steckt. Zunächst nimmt er Die Tricks von Haribo, Ferrero & Co. unter die Lupe. In seiner Werkstatt packt er die beliebten Süßigkeiten aus und baut sie originalgetreu nach. Am 14. März entlarvt er Die Tricks der Asia-Restaurants; am 21. März nimmt er Die Tricks der deutschen Restaurants in den Fokus und zeigt, wie die Lebensmittelindustrie mit vorgefertigten Industrieprodukten die Restaurants erobert.