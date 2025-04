Chronik März 2023

Die vom ZDF als federführendem Sender mit France Télévisions und Rai aus der European Alliance, Hulu Japan, der Viaplay Group aus Schweden sowie SRF und ORF koproduzierte, achtteilige Serie Der Schwarm wird an vier Abenden hintereinander in Doppelfolgen gesendet. Thema der Verfilmung des 2004 erschienen, sechsten Romans von Frank Schätzing ist die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch eine unbekannte und intelligente maritime Lebensform. In der ZDFmediathek sind die Doppelfolgen bereits ab 22. Februar/ 1./ 8. März abrufbar. Ein umfangreiches Begleitprogramm erläutert wissenschaftlich fundiert, wieviel Realität in den Szenarien steckt und stellt wissenschaftliche Lösungsansätze zur Rettung der Ozeane vor. Die zweiteilige Terra X-Dokumentation Schlaue Schwärme (5./12. März) zeigt in den Folgen Geheimnisvolle Sprachen und Rätselhafte Kräfte die Effizienz von Schwarmintelligenz bei Problemlösungen. Der Schwarm – Die Doku fragt in zwei Folgen (6./ 8. März) Wie gefährlich sind Wale? und Welche Bedrohungen lauern im Meer?. plan b widmet sich am 7. März dem Thema SOS Ozean. Hilfe für einen bedrohten Lebensraum. Frank Schätzing – Mein Schwarm am 9. März porträtiert den Autor. In der interaktiven Terra X Tiefseetauchfahrt über die ZDFmediathek oder die ZDF-App können Nutzer*innen tief in den Lebensraum Meer eintauchen. In vier neuen Folgen der ZDFkultur-Interviewreihe Masterclass (ZDFmediathek) kommen Menschen zu Wort, die in Schlüsselpositionen an der Serie mitgewirkt haben. In ihren #Schwarmstories auf den Social Media-Kanälen und in der ZDFmediathek taucht die Influencerin, Moderatorin und Podcasterin Louisa Dellert in den Kosmos der Weltmeere ein und erfährt Interessantes zu Wasserqualität, Überfischung, Nachhaltigkeit und Meeresverschmutzung. In der ZDFmediathek verbucht Der Schwarm den besten Streaming-Start seit Bestehen und verbucht zwei Wochen nach dem Start über 18 Millionen Abrufe. Die TV-Ausstrahlungen erreichten durchschnittlich 5,50 Millionen Zuschauer (19,9 Prozent MA).