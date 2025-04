Chronik Oktober 2023

Der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit aus der Elbphilharmonie in Hamburg ist live im ZDF mitzuerleben. Zuvor schildert der zweite Teil der Dokumentation Die Streitrepublik – Der nächste Zoff anlässlich des Einheitstages, wie in Zeiten zunehmender Polarisierung trotzdem gepflegter Streit in einer Demokratie und in der Familie möglich ist. Wie historische Gutshäuser in Mecklenburg mit viel Eigeninitiative und oft geringen finanziellen Mitteln vor dem Verfall bewahrt werden, beleuchtet die hallo deutschland-Dokumentation Gutshausretter in Mecklenburg – Sanieren für den Lebenstraum. Dass für viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte der 3. Oktober kein wirklicher Feiertag ist, das zeigt Am Puls mit Mitri Sirin. In der Sendung ist unter anderem das erste TV-Interview mit Angela Merkel nach ihrer Kanzlerschaft zu sehen.



Narrenfreiheit ist der Titel des zweiten Films der Reihe Der Kommissar und der See. Die Schellenberger Narrenzunft gerät nach dem gewaltsamen Tod einer Transfrau ins Visier von Polizeiobermeisterin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) und ihres Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer). Der pensionierte Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) wird mit "internen Ermittlungen" in der Zunft beauftragt.