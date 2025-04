Chronik April 2024

Die sportstudio reportage startet als Doku-Format und zeigt künftig Sport-Dokumentationen. Zum Auftakt führt Eintracht statt Zwietracht – wie der Sport verbindet zu Orten in Deutschland und Israel, an denen der Sport den Hass besiegt und Brücken zu einem friedlichen Miteinander baut. Am 14. April sucht Kein Geld, keine Medaillen – was ist uns Spitzensport wert? nach Gründen, warum manche Sportarten seit Jahren in der Krise stecken. Und am 21. April analysiertKeine Talente, keine Titel – Deutscher Fußball-Nachwuchs in der Krise das DFB-Nachwuchskonzept im Jugendfußball und zeigt, was die weltweit beste Talentschmiede von Benfica Lissabon besser macht.



Mit der Wildtierärztin und Artenschützerin Hannah Emde geht eine neue Presenterin für Terra X Faszination Erde auf Welten- und Entdeckungsreise. In den Folgen Thailand – Der Wildnis zu nah?, Galapagos – Inseln der Freaks und Gabun – Afrikas letztes Paradies? trifft sie in freier Natur unter anderem auf Blaufußtölpel, Riesenschildkröten, Echsen, Elefanten und Menschenaffen. Alle Folgen sind ab 3. April in der ZDFmediathek abrufbar.