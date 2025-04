Chronik März 2024

In München stirbt im Alter von 82 Jahren der Schauspieler Fritz Wepper. Dem ZDF-Publikum ist er vor allem als Inspektor Harry Klein in der Krimiserie Derrick in Erinnerung, den er von 1974 bis 1998 in 281 Folgen verkörperte. In Erinnerung an Fritz Wepper zeigt das ZDF am 31. März die Traumschiff-Folge Samoa aus dem Jahr 2004, in der Wepper eine Gastrolle hatte.



Im Jahr 2022 bestanden die Mediatheken von ARD und ZDF zu mehr als 50 Prozent aus Content des Genres Information. Zu diesem Ergebnis kommt eine erstmals durchgeführte Inhaltsanalyse beider Plattformen, die im Auftrag der ARD-/ ZDF-Forschungskommission vom Institut Goldmedia Custom Research durchgeführt wurde. Bei den Angeboten kommerzieller Sender sowie von US-amerikanischen Streaming-Plattformen lag der Informationsanteil dagegen deutlich niedriger.



Die Wirtschaft muss brummen, heißt es. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Doch der Planet stößt längst an seine Grenzen. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Wachstumskritiker*innen sehen darin die Chance, Wirtschaft und Umwelt endlich in Einklang zu bringen. Die WISO-Dokumentation Wohlstand ohne Wachstum – geht das? zeigt Beispiele für eine Ökonomie, die Wohlergehensaspekte vor Wachstum stellen und fragt gleichzeitig, ob solche Konzepte am Ende den Wohlstand nicht eher in Gefahr bringen.



Als Fernsehfilm der Woche zeigt das ZDF das Drama Der Fall Marianne Voss. Im Jahr 2013 wird die Friseurin Marianne Voss (Valerie Koch) von ihrer Tochter Heike (Hannah Ehrlichmann) tot im Wald gefunden. Ihr Ehemann Karsten (Jörg Schüttauf) gerät unter Mordverdacht und wird wegen Mordes angeklagt. Die Zeugenaussagen vor Gericht lassen die Geschichte der Familie Voss ab 1990 wieder aufleben. Der Indizienprozess bringt erschütternde Einsichten in die Ehe des scheinbaren Vorzeigepaars.



In der JVA Bruchsal in Baden-Württemberg sitzen mehr als 400 Männer unter höchster Sicherheitsstufe mit überwiegend langen Haftstrafen, darunter 60 "Lebenslängliche". Die ZDFinfo-Reportage Knast in Deutschland – Mehr als lebenslänglich (ZDFmediathek ab 17. März) zeigt den Knastalltag von vier ganz unterschiedlichen Gewaltstraftätern und geht der Frage nach: Kann man in Deutschland nach einer Verurteilung sein ganzes Leben lang in Haft sein?