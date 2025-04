Chronik Februar 2024

Nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine beleuchtet das ZDF in einem Programmschwerpunkt die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zum russischen Angriffskrieg. In Dokumentationen sowie in den Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF wird die aktuelle Situation zwischen Erschöpfung und einer veränderten weltpolitischen Lage durch den Krieg in Nahost sichtbar. Unter anderem ist am 20. Februar die frontal-Dokumentation White Angel – Das Ende von Marinka zu sehen. Sie zeigt, wie ein Evakuierungsteam Zivilisten aus der Frontstadt Marinka rettet. Der Polizist Vasyl Pipa und sein Team fahren unter Beschuss immer wieder in die Kleinstadt und evakuieren die verbliebenen Zivilist*innen. Dabei läuft Pipas Helmkamera mit. Die Dokumentation zeigt das Leid, die Verzweiflung und die Hoffnung ganz unmittelbar. Am 21. Februar folgen das auslandsjournal spezial – Zwei Jahre Ukraine-Krieg sowie vier Folgen der Doku-Reihe Putins Krieger. Am 27. Februar blickt der vom ZDF in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform „Correctiv“ und internationalen Partnern produzierte Film Putins Krieger – Russische Überläufer packen aus hinter die Fassade der scheinbar übermächtigen russischen Armee und zeigt die dramatische Flucht von vier Überläufern aus Armee und Söldnertrupps sowie aus dem russischen Gulag-System.