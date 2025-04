Chronik Januar 2024

ZDF-Korrespondenten aus Afrika, Asien und Amerika porträtieren in Megacitys Metropolen aus ihrem Berichtsgebiet. Wie feiern, lachen, lieben die Menschen in einer solchen Stadt? Wie werden Probleme wie Wohnungsnot, Essensversorgung, Transport und Klimawandel gelöst – in Städten mit über zehn Millionen Menschen? Zunächst geht es in Wenn es Nacht wird in Chongquing – Die größte Stadt der Welt mit ZDF-Ostasien-Korrespondentin Miriam Steimer in die hierzulande noch weitgehend unbekannte Stadt im Südwesten Chinas, die flächenmäßig so groß ist wie Österreich. Am 3. Januar reisen Benjamin Daniel und Steffanie Riess in Wenn es Nacht wird in Mexiko City – Kreativ und kämpferisch in die mit 22 Millionen Einwohner*innen größte spanisch-sprachige Stadt der Welt. In Wenn es Nacht wird in Lagos – Metropole der Extreme (4. Januar) erkundet Susann von Lojewski die Hauptstadt von Nigeria, die Afrikas Zukunft prägen wird.