Chronik Dezember 2024

Die ZDF-Senderfamilie erreicht 2024 mit 22,1 Prozent Marktanteil (plus 1,2 Prozentpunkte) den besten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen TV-Messung vor mehr als 30 Jahren. Im Senderfamilien-Ranking liegt sie erstmals seit 1992 auf dem zweiten Platz. Auch bei den 14-bis 49-Jährigen legt die ZDF-Familie mit 14,5 Prozent Marktanteil stark zu (plus 1,8 Prozentpunkte) – das ist der beste Wert seit 1993. Inklusive ZDFmediathek erreicht die ZDF-Senderfamilie monatlich 83 Prozent der Gesamtbevölkerung und 73 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent steht das ZDF zum 13. Mal in Folge an der Spitze der deutschen TV-Sender.



In heute SHOWNAL – Larissa ihr Jahr! entert Larissa (Martina Hill) das verwaiste heute-show-Studio und präsentiert ihre ganz persönlichen News und Highlights aus 2024. Es geht weniger um das politische Weltgeschehen, sondern mehr um die Dinge, die Larissa 2024 am meisten interessiert und beschäftigt haben.



Die Show The World of Hans Zimmer taucht ein in die Welt der Filmmusik. In dem Konzert aus Krakau im Rahmen seiner Europatournee steht der Hollywood-Komponist selbst mit auf der Bühne und präsentiert Soundtracks aus bekannten Filmen wie "Dune: Part Two", "Der König der Löwen", "Gladiator" und "Interstellar".