Chronik November 2024

Shakuntala Banerjee übernimmt die Leitung der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Banerjee arbeitet seit 2004 für das ZDF und hat seitdem unterschiedliche Funktionen als Redakteurin, Reporterin, Moderatorin und Führungskraft in der Chefredaktion ausgeübt. Als Korrespondentin war sie in den ZDF-Studios in Erfurt, Wiesbaden und Brüssel im Einsatz. Seit 2019 berichtete sie als politische Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio, wo sie außerdem Abwesenheitsvertreterin der Leitung des Hauptstadtstudios war und das Politikmagazin Berlin direkt moderierte.



Dr. Eckart Gaddum ist neuer Leiter der Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (HR WIRSSUM). Zu dem Bereich gehören die Redaktionen WISO, Umwelt und Wirtschaftsdokumentationen, Recht und Justiz sowie Service täglich. Gaddum leitete seit 2008 die ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien, die für die ZDFmediathek und die übergreifende Steuerung des Onlineprozesses zuständig ist und hat den Ausbau der ZDFMediathek konsequent vorangetrieben – zuletzt mit derOpen-Source-Initiative des ZDF. Aufgrund seiner Expertise betreut Gaddum in seiner neuen Funktion weiterhin das Open-Source-Projekt und den Ausbau des gemeinsamen Streaming-Netzwerks mit der ARD. Die HR Digitale Medien fusioniert zum Jahreswechsel mit der Hauptabteilung Programmplanung zu einem neuen Bereich, der künftig für die Planung und Distribution sämtlicher Programminhalte über alle Ausspielwege hinweg zuständig sein wird.



Die bisherige Chefin der Hauptredaktion WIRSSUM, Susanne Biedenkopf-Kürten, übernimmt die Leitung des ZDF-Landesstudios Hessen in Wiesbaden. Dessen Leiter, Peter Wagner, wechselt in die ZDF-Zentrale in Mainz.



