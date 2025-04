Chronik September 2024

Eva Schiller (42), seit 2019 Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg, wechselt zum 1. November nach München und leitet dort das ZDF-Landesstudio Bayern. Sie folgt auf Stefan Leifert, der in diesem Sommer die Leitung der Redaktion heute journal übernommen hat. Zuvor berichtete Schiller unter anderem als Reporterin aus dem Landesstudio Hessen und war ab 2014 Korrespondentin im ZDF-Auslandsstudio Südosteuropa in Wien. Nicola Albrecht (49), seit 2020 Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg, wird zum 1. Januar 2025 Leiterin der ZDF-Korrespondentenstelle in New York. Sie folgt auf Johannes Hano, der inzwischen Leiter des ZDF-Studios Südostasien in Singapur ist. Ihre Nachfolge in Potsdam übernimmt Kai Niklasch (59), der seit 2014 das ZDF-Studio in Bremen leitet. Albrecht ist seit 23 Jahren für das ZDF tätig und war vor ihrem Wechsel nach Potsdam als ZDF-Studioleiterin in Tel Aviv im Einsatz. Von 2011 bis 2014 arbeitete sie als Korrespondentin im ZDF-Studio in Peking. Ab 2009 gehörte sie zum Reporter-Pool der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles. Kai Niklasch war von 2005 bis 2014 im ZDF-Europa-Studio in Brüssel und von 1999 bis 2004 als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin tätig.



Mit der Folge Showbiz startet die ZDF-Reihe Ein Fall für zwei mit dem Frankfurter Anwalt Benjamin Hornberg (Antoine Monot), seinem Kumpel, Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues), die seit zehn Jahren gemeinsam vor der Kamera stehen, in die zehnte Staffel. An den darauffolgenden Freitagen sind die weiteren, neue Folgen Entzweit, Die letzte Lieferung und Spurlos verschwunden zu sehen.



Die neue achtteilige ZDFneoriginal-Serie Jugend – es ist kompliziert! ist ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar. ZDFneo sendet die Sitcom ab 10. September in Doppelfolgen. Im Mittelpunkt stehen Cathrin, Tim, Sophie, Frank und Susanne. Sie sind Freunde, Nachbarn und Familie, aber vor allem Menschen auf der Suche. Sie halten Ausschau nach Glück, nach Liebe oder manchmal auch einfach nach Geld für die nächste Miete.