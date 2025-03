Den Überblick über den "Stuttgarter Kessel" – das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg

Der Standort des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg bietet bereits durch seine Lage eine hervorragende Aussicht über den "Stuttgarter Kessel". Das Gebäude am Herdweg 63 befindet sich in einer Halbhöhenlage, von der aus ein weitreichender Blick auf Stuttgart möglich ist. Architektonisch verbindet es sich zudem mit einem der am häufigsten erwähnten Gebäude der Stadt – dem Hauptbahnhof. Lange vor dem umstrittenen Projekt "Stuttgart 21" wurde die Halle des Bahnhofs nach Plänen von Paul Bonatz errichtet. Der 1956 verstorbene Architekt der Stuttgarter Schule ist auch Namensgeber des Paul-Bonatz-Preises. 1959 erhielt das Eingangsportal und Treppenhaus des heutigen ZDF-Studios diese Auszeichnung, wie auf einer Innenwand des Gebäudes noch heute zu lesen ist. Allerdings war das ZDF damals noch nicht Besitzer der prämierten Immobilie. Zuvor residierte dort der Thieme-Verlag. Erst Mitte der 1980er Jahre erwarb das ZDF das Gebäude, nicht zuletzt wegen der strategisch günstigen Lage: Die Reporterteams sind von hier aus schnell sowohl am Landtag als auch auf der Autobahn.