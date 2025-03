ZDF-Landesstudio Brandenburg

Früher DEFA-Filmgelände – heute Medienstadt

1990 richtete das ZDF sein neues Landesstudio Brandenburg vorläufig in einer Baracke auf dem DEFA-Filmgelände in Potsdam-Babelsberg ein. Im April 1995 zog das Studio gemeinsam mit dem ORB in eine denkmalgeschützte Villa auf dem ehemaligen DEFA-Gelände in Potsdam-Babelsberg um. Ursprünglich war diese Villa der Sitz des ersten UFA-Direktors. Das 1912 erbaute Gebäude trägt heute die Adresse "August-Bebel-Straße 15". Während der Kaufverhandlungen Mitte der 1990er Jahre wurde es nur als "Villa 15/16" oder "Haus 15/16" bezeichnet. Zu DEFA-Zeiten war es als Haus 543 bekannt, in dem die DEFA-Berufsschule untergebracht war.