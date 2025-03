ZDF-Landesstudio Bremen

Alexander Poel ist seit Januar 2025 Studioleiter in Bremen. Zuvor war er ab 2011 als Reporter für Landespolitik und Wirtschaft im Landesstudio Bayern für das ZDF im Einsatz. Seit 2022 war er zudem als Reporter und Studiovertretung unter anderem in Brüssel, Istanbul und mehrfach in Tel Aviv im Einsatz. Von 2005 bis 2011 arbeitete Alexander Poel als Chef vom Dienst und Reporter beim Ereignis und Dokumentationskanal Phoenix in Bonn. Poel begann seine journalistische Karriere als Lokalreporter beim Donaukurier und arbeitete als Reporter für verschiedene Zeitungen wie "Börsenzeitung", "Handelsblatt" und "Freitag".Sein Vorgänger Kai Niklasch leitete das Studio von 2014 bis 2024. Von 2009 bis 2014 war Claudia Rüggeberg die Studioleiterin an der Weser, von 2008 bis 2009 hatte Wilhelm Tacke die Leitung kommissarisch inne. Seine Vorgängerinnen und Vorgänger waren Nick Leifert (2002 bis 2008), Claudia Burkhardt (1996 bis 2002), Wolfgang Breilmann (1986 bis 1996) und Wolfgang Schumacher (1963 bis 1986).