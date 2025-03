ZDF-Geschäftsleitung

Michael Rombach wurde 1967 in Stegen im Schwarzwald geboren.

Seinem Studium der Physik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg folgte die Promotion im Jahre 1995 an der Universität in Karlsruhe.

Von 1995 bis 1998 arbeitete Michael Rombach als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg.

Ab 1999 war er in verschiedenen leitenden Funktionen für den SWR tätig, unter anderem als Stellvertretender Produktionsdirektor und Leiter der SWR-Strukturkommission in der Direktion Produktion und Technik des SWR Baden-Baden.

Von 2007 bis 2018 war Michael Rombach Produktionsdirektor des NDR in Hamburg und zudem von 2013 bis 2015 Vorsitzender der ARD-Produktions- und Technikkommission.

Seit dem 1. Januar 2019 ist Michael Rombach Produktionsdirektor des ZDF.