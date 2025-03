ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern – Ein historischer Standort

Das ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern befindet sich im historischen Gebäude der Kücken-Stiftung am Schweriner Pfaffenteich. Im neoklassizistischen ehemaligen Wohnhaus des Hofkapellmeisters Friedrich Wilhelm Kücken arbeitet das elfköpfige Team des Landesstudios auf zwei Etagen – in Redaktions- und Schnitträumen, im Studio und im Sekretariat.

Denkmalgerecht restauriert und modern ausgetattet

Das Gebäude wurde in den 1990er-Jahren vom ZDF denkmalgerecht restauriert und mit moderner Fernsehtechnik ausgestattet. Es war eines der ersten neuen Häuser an der 1865 fertiggestellten Pfaffenteichpromenade. Friedrich Wilhelm Kücken, ein bekannter Komponist, nutzte den Bau in den 1860er-Jahren als Wohnhaus, nachdem er sich in Schwerin niedergelassen hatte. Nach seinem Tod diente das Haus als Stiftung für mittellose junge Musiker. Heute gehört das Gebäude zum Residenzensemble Schwerin, das als Kulturlandschaft des romantischen Historismus unter Denkmalschutz steht.