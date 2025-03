ZDF-Landesstudio Niedersachsen: Zentrale Lage am Maschsee

Zwei Fahnen in Orange und Weiß weisen den Weg: Das ZDF-Landesstudio Niedersachsen liegt direkt am Maschsee in der Landeshauptstadt Hannover – in einer modernisierten 70er-Jahre-Residenz in der Wiesenstraße. Unter der Leitung des langjährigen Auslandskorrespondenten Peter Kunz recherchieren und produzieren hier Reporterinnen und Reporter, Kamerateams sowie Schnittteams für alle Sendungen und Plattformen des Zweiten Deutschen Fernsehens. Zudem arbeitet die Novo Film- & Fernsehproduktion als Partnerunternehmen im Haus.