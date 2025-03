ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen

Normen Odenthal leitet seit September 2023 das Landesstudio Nordrhein-Westfalen. Er ist seit 2000 für das ZDF tätig, anfangs für "heute – in Europa" und das "auslandsjournal", später als Reporter in der Hauptredaktion Aktuelles mit Einsätzen in Kriegs- und Krisengebieten sowie als Moderator der Nachrichtensendungen "heute" und "heute nacht". Von 2016 bis 2023 berichtete er als ZDF-Studioleiter in Singapur aus dem süd- und südostasiatischen Raum.Seine Vorgängerin in Düsseldorf war Dorthe Ferber, die für elf Jahre, von 2012 bis 2023, die Leiterin des Studios war. Weitere ZDF-Kolleginnen und -Kollegen an der Spitze des Landesstudios NRW: Ferdinand Ranft. Er war bis 1968 der erste Leiter des Studios, das damals noch in einem Wohn- und Geschäftshaus untergebracht war – dort, wo später die „Kö“-Galerie errichtet wurde. Nach dem Umzug in das Studiogebäude nahe des Golzheimer Platzes hatte dort Horst von Stryk von 1969 bis 1988 fast 20 Jahre lang das politische Leben in der Landeshauptstadt im Korrespondenten-Blick. Von 1989 bis 2009 berichtete dann Martin Schmuck zwei Jahrzehnte für das ZDF aus Düsseldorf. Von 2010 bis 2012 leitete Michaela Kolster das Studio.