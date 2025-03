ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz

Das Landesstudio Rheinland-Pfalz ist im ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg beheimatet. Ein weithin sichtbarer Orientierungspunkt ist das Hochhaus, das seit 1974 als Redaktions- und Verwaltungsgebäude dient und mit einer Höhe von 70 Metern in den Himmel ragt. Der 125 Meter lange und 19 Meter breite Quader hat 14 Stockwerke und ist von einem Grundstück umgeben, das einschließlich verpachteter landwirtschaftlicher Fläche etwa eine Million Quadratmeter umfasst.

An der Nordseite des Hochhauses befinden sich das Redaktionsgebäude, in dem auch das Landesstudio zu finden ist, sowie das seit 1984 im Einsatz befindliche Sendebetriebsgebäude. Bis 2009 wurden in den Studios des charakteristischen Rundbaus alle Sendungen der "heute"-Nachrichtenfamilie, das "ZDF-Mittagsmagazin", "logo!", das "Wetter" und "ZDF spezial"-Ausgaben produziert. Seit 2009 werden diese Nachrichten- und Informationssendungen aus einem modernen, teilvirtuellen Nachrichtenstudio ausgestrahlt.