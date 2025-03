Das Lippert'sche Haus

Das ZDF-Landesstudio Sachsen befindet sich in Dresden in einem von fünf sogenannten Hofhäusern in der Königstraße. Diese Gebäude haben den Zweiten Weltkrieg überstanden und waren seit 1978 kaum noch genutzt, wodurch sie dem Verfall preisgegeben waren. Das ZDF erwarb das “Lippert’sche Haus“ in der Inneren Neustadt. Nach aufwendigen Bau- und Restaurierungsarbeiten unter denkmalpflegerischer Zielsetzung konnte das Studio im August 1994 dort einziehen. Durch den Einsatz des ZDF wuchs die Attraktivität des barocken Ensembles an der Königstraße. Weitere Investoren zogen nach, und so konnte ein bedeutendes Kulturdenkmal des barocken Städtebaus wieder zum Leben erweckt werden.

Entwicklung nach der Wende

Vielfältige Themenvielfalt

Kultur und Alltagsgeschichten

Nicht zu vergessen ist die Kultur: Die Semperoper, das Grüne Gewölbe, der Thomanerchor und der Kreuzchor ziehen jedes Jahr Millionen Touristinnen und Touristen in den Freistaat. Hinzu kommen Alltagsgeschichten aus Sachsen, zum Beispiel die eines Stollenbäckers aus dem Erzgebirge, der in einem Bergwerk in 110 Metern Tiefe seine Stollen lagert. Das ZDF-Team berichtet über die Menschen in Sachsen, wie sie wirklich sind – mit all ihren Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung, ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen und Traditionen, sei es im Erzgebirge, in der Lausitz oder in Mittelsachsen.