Unweit der Elbe und des sachsen-anhaltischen Regierungsviertels in der Altstadt ist das ZDF-Landesstudio Magdeburg beheimatet. In einem denkmalgeschützten, renovierten Gründerzeithaus arbeitet das elfköpfige Team auf drei Etagen und im Erdgeschoss daran, aktuelle Beiträge aus Sachsen-Anhalt für verschiedene ZDF-Sendeformate zu produzieren. Bevor der Standort 1995 bezogen werden konnte, war das ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt ab 1991 zunächst in einer Wohnung und später auch in einem Hotel untergebracht.