Unter der Adresse Wall 68 in Kiel, direkt neben den Schweden- und Norwegenkais der Hafenstadt, beherbergt ein Gebäude aus den 1970er Jahren das Landesfunkhaus des NDR, in dem das ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein auf zwei Stockwerken untergebracht ist.

Berichtsgebiet Skandinavien

Das Landesstudio-Team

Herausforderungen und Themen

Schleswig-Holstein ist zwar nicht so groß wie Bayern oder Niedersachsen, doch auch dort sind die Entfernungen im Berichtsgebiet zu berücksichtigen: Wer beispielsweise nach Niebüll fahren möchte, um mit dem Auto nach Sylt überzusetzen, ist allein bis dort von Kiel aus anderthalb Stunden unterwegs. Zudem führen viele Themen in Schleswig-Holstein häufig auf eine Insel – Logistik ist also ein wichtiger Faktor für die tagesaktuelle journalistische Arbeit.



Neben der Landespolitik hat das ZDF-Team im Landesstudio Schleswig-Holstein insbesondere die Themenfelder Umwelt, Tourismus und Gesellschaft im Fokus. Das Land zwischen den Küsten sowie der Kontrast zwischen Stadt und Land sind ebenfalls thematische Schwerpunkte, ebenso wie die 50.000 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sich zwischen Flensburg und Rendsburg zur dänischen Minderheit bekennen und an der dänischen Sprache und Kultur festhalten. Rund 15.000 Mitglieder der deutschen Minderheit leben wiederum im dänischen Südjütland. Darüber hinaus umfasst das Berichtsgebiet, das vom ZDF-Studio in Kiel aus betreut wird, auch Skandinavien.