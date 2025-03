Zum Güldenen Rade

Das ZDF-Landesstudio Thüringen hat seinen Sitz seit 1997 in einem der historischen Bürgerhäuser in Erfurt. Das Altstadtgebäude liegt in der Marktstraße 50, in unmittelbarer Nähe der Krämerbrücke, und wurde nach Richtlinien des Denkmalschutzes saniert sowie mit moderner Fernsehtechnik ausgestattet. Ein 13-köpfiges Team arbeitet dort im ersten Stock über dem Restaurant “Zum Güldenen Rade” sowie in weiteren über einen Innenhof verbundenen Räumlichkeiten. Diese werden als Schnitträume und als ein durch altes Mauerwerk schallgedämmtes Studio genutzt.