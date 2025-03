Preise und Auszeichnungen

Dirk Vetter und Johannes Berger erhalten Baden-Baden Award



Normalerweise stehen die Mediengestalter Bild und Ton im Hintergrund: Dirk Vetter und Johannes Berger aus dem ZDF-Ausbildungsjahrgang 2013 traten bei der Verleihung des Baden-Baden Award am Freitag, 2. Dezember, ins Rampenlicht. Für ihre Abschlussarbeiten wurden sie mit dem Baden-Baden Award 2016 ausgezeichnet: Dirk Vetter erhielt den ersten Preis für seinen Film „Blitzblume - Die umweltfreundliche Reparatur“, einem Porträt über die Ingelheimer Werkstatt „Blitzblume“, die einen umweltfreundlichen Reparaturservice von alten Haushaltsgeräten anbietet. „Mein Film soll zeigen, dass es heutzutage eine Wegwerfgesellschaft gibt und kleine Werkstätten, wie die ‚Blitzblume‘ in Ingelheim eine Seltenheit sind“, so Dirk Vetter über seinen ausgezeichneten Film, der bei der Preisverleihung in Baden-Baden komplett gezeigt wurde. Johannes Berger wurde mit dem dritten Preis für seinen Film „Heißer Nerv“ geehrt: Von seinem vierminütigen Film über eine Büroangestellte, die von ihrem Kollegen so genervt wird, bis sich ihre Wut darüber entlädt, sahen die Anwesenden einen kurzen Ausschnitt. „Ich gratuliere Dirk Vetter und Johannes Berger zu dieser Auszeichnung“, so Personalchef Gregor Wichert. „Zum wiederholten Male sind unsere Auszubildenden Mediengestalter mit ihren Arbeiten bei den Awards Baden-Baden erfolgreich. Wir sind stolz auf unsere Azubis und ihre Arbeit. Gleichzeitig sind solche Preise auch ein Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung im ZDF, weshalb mein Dank auch dem Team der Ausbildung mit Herrn Magnus Schmitt gilt. In diesem Zusammenhang freue ich mich besonders, dass wir ab sofort unseren Mediengestaltern durch Aufhebung der so genannten Azubi-Regelung wesentlich verbesserte Einstiegskonditionen bieten und sie so an das ZDF binden können.“In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden die rund 100 eingereichten Werke der Preisträger im Herbst von verschiedenen mit IHK-Prüfern und internationalen Fachleuten besetzten Jurys ausgewählt. 15 Preise in fünf Berufskategorien wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Akademiebühne der EurAka in Baden-Baden vergeben. Die Preisträger erhalten ein von der Majolika Manufaktur Karlsruhe gestaltetes Fohlen.