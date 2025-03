Preise und Auszeichnungen

ZDF Marketing bei den Eyes & Ears Awards erfolgreich



Bei der Verleihung der Eyes & Ears Awards am 27. Oktober 2016 in München, gingen elf Auszeichnungen an das Team des ZDF-Marketings – fünfmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze.



Einen ersten Preis gab es für den Trailer "heute-journal" in der Kategorie "Bester On-Air-Programm-Spot: News & Information": "Dieser Spot betont, was Nachrichten-Sendungen heute leisten müssen, um in der Informationsflut Halt und Orientierung zu geben. Nachrichten-Formate benötigen Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Seriosität. Dementsprechend geben die ZDF-Nachrichten-Anchor Claus Kleber und Marietta Slomka Einblick in ihre tägliche Arbeit und den Anforderungen an News ein Gesicht", urteilte die Jury. Weitere erste Preise erhielten die Kampagne "Sketch History" in der Kategorie "Beste On-Air-Programm-Kampagne: Comedy", der "Online Layer Blochin – Die Lebenden & die Toten" in der Kategorie "Beste Online-Werbung", der Vorspann "Siebenstein" in der Kategorie "Bester Programm-Vorspann. Kinder" sowie "re:publica 2016" in der Kategorie "Beste crossmediale Event-Kampagne".



Silber errangen die Trailer "Ku'damm 56" in der Kategorie "Bester On-Air-Programm-Spot: Fiction Eigenproduktion" und der Trailer "Silvesterkracher" in der Kategorie "Bester Event-Promotion-Spot". Außerdem wurden mit einem zweiten Preis die Kampagnen "Familie Braun" in der Kategorie "Beste On-Air-Programm-Kampagne: Fiction Eigenproduktion" und "UEFA EURO 2016" in der Kategorie "Beste On-Air-Programm-Kampagne: Sport" ausgezeichnet.



In der Kategorie "Bestes Viral" erhielt "#Kleberklärt" einen dritten Preis, ebenfalls mit Bronze wurde der Trailer zu "Make Love" in der Kategorie "Bester On-Air-Programm-Spot: Kultur & Dokumentation" bedacht.



Zwei Preise in der Kategorie "Bester Programm-Vorspann: Fiction" gingen außerdem für ZDF-Produktionen an Screenworks: Mit dem zweiten Preis wurde der Vorspann zu "Böser Wolf" ausgezeichnet, mit dem dritten Preis der Vorspann zu "Morgen hör ich auf".