Preise und Auszeichnungen

ZDF/3sat-Koproduktion Bester Dokumentarfilm





Noch eine Auszeichnungen für die ZDF/3sat-Koproduktion: Die Langzeitbeobachtung "La buena vida - Das gute Leben" von Regisseur Jens Schanze wurde beim 14. Boston Latino International Film Festival (ex aequo) als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Der deutsch-schweizerische Dokumentarfilm (Redaktion ZDF/3sat: Margrit Schreiber-Brunner, Udo Bremer) erzählt die Geschichte des kolumbianischen Dorfes Tamaquito, das in den Sog der Globalisierung gerät.

Die Siedlung der indigenen Wayúus wird vom größten Steinkohletagebau der Welt bedroht. In Deutschland und weltweit produzieren Kohlekraftwerke mit importierter Kohle aus Kolumbien den Strom, der das Leben schnell, hell und warm macht. Die gewaltige Mine "El Cerrejón" mit einer Fläche von 700 Quadratkilometern rückt Tag für Tag näher an Tamaquito und dessen einst unberührte Landschaft heran.

Jairo Fuentes, der junge Anführer der Dorfgemeinschaft, will die gewaltsame Vertreibung seiner Leute verhindern und stimmt Verhandlungen mit den Betreibern der Mine zu. Doch schon bald misstrauen die Wayúu dem Fortschrittsglauben der Konzernvertreter und deren Versprechungen auf ein "besseres Leben" in modernen Häusern mit Wasser- und Stromversorgung. Sie wollen ihre natürlichen Lebensgrundlagen bewahren - es beginnt ein Kampf David gegen Goliath.



Mit dem renommierten Filmemacher Jens Schanze verbindet 3sat eine über Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit. Sein erster langer Dokumentarfilm "Otzenrather Sprung" (2001), der als Koproduktion mit der Hochschule für Film und Fernsehen München (HFF) und 3sat entstand, wurde unter anderem mit dem Grimmepreis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Danach folgten, ebenfalls in Koproduktion mit 3sat und preisgekrönt, die Filme "Winterkinder" (2005) und "Otzenrath 3° kälter" (2007).



Jens Schanze, geboren 1971 in Bonn, ist Absolvent der HFF und Professor an der Technischen Hochschule Deggendorf. Er lebt und arbeitet in München.





Und noch mehr Preise





"La buena vida - Das gute Leben" war im Juni 2016 beim 14. Danziger Dokumentarfilmfestival mit dem Grand Prix ausgezeichnet worden. Der "Gate of Freedom Award" ist der Hauptpreis des Gdańsk DocFilm Festivals, das in der Tradition der Solidarność-Bewegung gegründet wurde. Außerdem bekam der Dokumentarfilm im Juli in Berlin den Dekalog-Filmpreis der Stiftung St. Matthäus und der Guardini-Stiftung. Im April 2016 hatte "La buena vida" beim Festival Film, Recherche, Développement Durable in Toulouse den Hauptpreis erhalten, außerdem den Publikumspreis beim Ökofilmtour-Festival in Potsdam. Im März 2016 gewann der Dokumentarfilm beim "Festival du Film Vert" in Lausanne den erstmals ausgelobten Preis als bester Film zum Thema "nachhaltige Entwicklung" sowie im Januar 2016 in München den Bayerischen Filmpreis 2015 in der Kategorie Dokumentarfilm.