Preise und Auszeichnungen

Am Montag, 13. Februar 2017 verlieh der Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) im Rahmen der Berlinale den Preis der deutschen Filmkritik 2016 in zwölf Kategorien. Dabei hat der Dokumentarfilm „Havarie“ von Philip Scheffner und Merle Kröger den Preis als Bester Experimentalfilm gewonnen.



„Havarie“ erzählt von einer Begegnung im Mittelmeer: Am 14.9.2012 um 14:56 Uhr meldet das Kreuzfahrtschiff „Adventure of the Seas“ bei der spanischen Seenotrettung die Sichtung eines havarierten Schlauchbootes mit 13 Personen an Bord. 93 Minuten lang – bis das Schiff der Seenotrettung eintrifft – bleibt die „Adventure of the Seas“ in Sichtweite des Schlauchboots. 93 Minuten, eine Filmlänge lang.



Der Preis der deutschen Filmkritik ist der einzige deutsche Filmpreis, der ausschließlich von Kritikern vergeben wird. Seit 1956 zeichnet er deutsche Filme aus, die nicht nach wirtschaftlichen, länderspezifischen oder politischen Kriterien bewertet werden, sondern ausschließlich nach künstlerischen. Über die Preisvergabe entscheiden Jurys aus Mitgliedern des Verbandes der deutschen Filmkritik.



Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt:

„Mit ihrer radikalen Entscheidung für die Konzentration auf eine dreieinhalb-Minuten-Aufnahmen haben Philip Scheffner und Merle Kröger ein großes Risiko gewagt – und damit eine Ikone geschaffen. „Havarie“ zeigt die Sequenz, die auf Youtube veröffentlicht wurde, in Einzelbild-Abfolge und dehnt sie so auf die Länge von eineinhalb Stunden. Im Off eine Collage von Stimmen: in den Zwischenräumen der Einzelbilder entstehen die Geschichten der Menschen wie Gespenster- und Geistergeschichten. Zugleich macht uns der Verweis auf die Position der Kamera bewusst, wo wir uns als Zuschauer bei diesem unfassbaren Drama von Menschen in Booten, die sich infolge der europäischen Grenzpolitik in Lebensgefahr begeben müssen, befinden: auf dem Deck des Dampfers in der Sicherheit des festen Schiffs, der Comfortzone des Urlaubers.“



„Havarie“ ist eine Produktion der pong Film GmbH in Koproduktion mit Blinker Filmproduktion, worklights media production sowie mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion hatte Doris Hepp. Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.