Preise und Auszeichnungen

Im Vorfeld der Verleihung der Europäischen Filmpreise, die am 9. Dezember 2017 in Berlin zum 30. Mal vergeben werden, hat die European Film Academy die Preisträger in den sogenannten technischen Kategorien bekannt gegeben. Eine siebenköpfige Jury hat die Gewinner in den Kategorien Bildgestaltung, Schnitt, Produktionsdesign, Kostümbild, Frisuren und Make-up, Musik und Sounddesign ausgewählt.



Als „European Production Designer 2017” wird Josefin Åsberg für den Film The Square ausgezeichnet. „Mit großer künstlerischer Sensibilität gelingt es der Filmarchitektin bei ‚ The Square‘ eine Welt an der Grenze zum Surrealen zu erschaffen. Die Szenenbildgestaltung fügt sich in die Geschichte und interagiert mit ihr, ohne sie jemals zu dominieren. Darin besteht die große künstlerische Qualität von Josefin Åsberg“, heißt es in der Jury-Begründung. Der Film, der zurzeit mit großem Erfolg in den deutschen Kinos läuft, ist beim Filmfestival in Cannes bereits mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden und geht als schwedischer Beitrag ins Rennen um den Auslands-Oscar. Darüber hinaus ist er für den Europäischen Filmpreis in den Kategorien Bester Film, Beste Komödie, Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bester Hauptdarsteller nominiert.



Thematisch bewegt sich der Film zwischen gesellschaftlichen Fragen wie Verantwortung und Vertrauen, Armut und Reichtum, Macht und Ohnmacht. Er berührt aber auch den wachsenden Glauben an das Individuum und den Verlust des Glaubens an die Gemeinschaft. The Square entstand als schwedisch-deutsch-französisch-dänische Koproduktion mit ZDF/ARTE (Redaktion: Alexander Bohr) und ARTE France. Ein Sendetermin auf ARTE steht noch nicht fest.



Der Preis „European Costume Designer 2017“ geht an die Polin Katarzyna Lewińska für Die Spur (Pokot/Spoor). Die Jury hebt hervor, dass „die Schlichtheit und Klarheit der Kostüme die Filmbilder verdichtet und die substantielle Botschaft des Films unterstreicht. Sie bilden neben den anderen visuellen Elementen einen integralen Bestandteil der Geschichte und erzeugen gemeinsam ein starkes Kinoerlebnis.



Die Spur wurde bei der Berlinale 2017 bereits mit dem Alfred-Bauer-Preis („Silberner Bär“) ausgezeichnet. Rund um ihre charismatisch-exzentrische Heldin, eine pensionierte Bauingenieurin Mitte 60, baut die polnische Regieveteranin Agnieszka Holland einen „waghalsigen Genremix aus seltsamer Detektivstory, spannendem Ökothriller und feministischem Märchen“ (Berlinale). Die polnisch-deutsch-schwedisch-tschechisch-slowakische Koproduktion ist auch der offizielle Beitrag Polens für den Auslands-Oscar. Produziert wurde der Film von Studio Filmowe TOR, Heimatfilm GmbH, Chimney Group, Nutprodukce, Nutprodukcia und ZDF/ARTE (Redaktion: Simon Ofenloch). In den deutschen Kinos wird der Film ab dem 04. Januar 2018 zu sehen sein. Einen Sendetermin im ARTE-Programm gibt es noch nicht.