Preise und Auszeichnungen

Das kleine Fernsehspiel The Tale, Redaktion: Doris Hepp (ZDF/ARTE) und Lucas Schmidt (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), wurde auf dem Oslo Pix Filmfestival (8. bis 13. Juni 2018) mit dem Grand Prix für den besten Film im internationalen Wettbewerb sowie mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.



In der Jurybegründung heißt es: "The Tale ist eine schockierende und kühn erzählte Geschichte über die Verarbeitung eines verdrängten Traumas und dem Zögern, sich als Opfer zu identifizieren ... Der Stil des Geschichtenerzählens ist temperamentvoll und einzigartig, verstärkt durch den Hintergrund des Dokumentarfilms. Diese innovative Mischung narrativer Ausdrücke hebt den Film vom konventionellen Drama ab und verleiht dieser brutal intimen Autobiographie die Fähigkeit, als eines der wichtigsten und einprägsamsten Bilder des Jahres zu gelten."



In ihrem Spielfilmdebüt The Tale erzählt die am 19. Oktober 1959 in Philadelphia geborene Jennifer Fox die Geschichte einer Dokumentarfilmerin und Journalistin aus New York: Die 48-jährige Jennifer (Laura Dern) wird von ihrer Mutter Nettie (Ellen Burstyn) mit einer Erzählung aus der Vergangenheit konfrontiert, die Nettie beim Ausräumen gefunden hat. Diese im Jahr 1973 für den Englischunterricht geschriebene Geschichte der damals 13-jährigen Jennifer (Isabelle Nélisse) beschreibt eine "besondere Beziehung" eines Mädchens zu ihrem Trainer und dessen Geliebter auf einem Reiterhof, wo sie die Sommerferien verbrachte. Jennifer versichert ihrer aufgebrachten Mutter, dass es sich hierbei um Fiktion handle, doch Nettie erkennt alle Protagonisten der Geschichte ganz klar wieder. Sie ist davon überzeugt, dass ihre Tochter die Geschichte geschrieben hat, um den Missbrauch zu verarbeiten. Schließlich reist Jennifer an die Orte ihrer Vergangenheit, um sich mit den beteiligten Personen und den beschriebenen Geschehnissen auseinanderzusetzen und erkennt die Wahrheit hinter der "Fassade", die sie zu jener Zeit errichtet hat, um den Missbrauch durch ihren Lehrer zu "überleben" und nicht in einer Opferrolle zu verharren.



The Tale ist eine Produktion von A Luminous Mind Productions, Untitled Entertainment, Blackbird Films, One Two Films in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert vom Medienboard Berlin Brandenburg. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.